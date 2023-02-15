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Published Сегодня, 15:15

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«Волгодонск снова прославился»: эксперт высказался о скандальных открытках с фашистом

15 февраля 2023, 15:15
Фото: 1MI

Эксперт Сухарь высказался о скандале с открытками, на которых изображен фашист

Отсутствие компетенции у специалистов, которые занимаются патриотическим воспитанием, часто приводит не только к возникновению абсурдных ситуаций, но и к дискредитации идеи. А Волгодонск и прежде попадал в нелепую ситуацию, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

Напомним, что RostovGazeta сообщала о том, как ученикам школы в Волгодонске раздали шаблоны для поздравления с 23 февраля солдат в зоне СВО. Только на карточках оказалось изображение фашиста — солдата СС.

Выяснить, как такое могло произойти в волгодонской школе, корреспонденту RostovGazeta не удалось. В школе не отвечали на телефонные звонки.

Эксперты полагают, что желание некоторых специалистов показать себя со сверхпатриотичной стороны, формализовав все под какие-то критерии, нередко приводит к абсурдным ситуациям. 

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«Наши дети и сами прекрасно умеют рисовать и составлять поздравления. Таких примеров множество. На передовую в зону СВО доставлено уже большое количество писем и рисунков, которые дети создали сами, без всяких шаблонов», — отмечает Александр Сухарь.

Собеседник уверен, что эсэсовец на шаблонах, которые в школе выдали детям для поздравлений бойцов в зоне СВО, оказался случайно.

«Это наверняка не умышленная история, а элементарная глупость и отсутствие компетенции у людей, которые занимаются, в том числе, и вопросами патриотического воспитания. Таких горе-специалистов, которые из кожи вон лезут, а результат получается плачевным, а то и вовсе, дискредитирующим свою идею, у нас, к сожалению, не мало», — подчеркивает спикер.

Политолог вспоминает, как году в 2017-м, Волгодонск уже ославился подобной историей. Тогда, по его словам, пенсионеров поздравили открытками с изображением Рональда Рейгана с женой.

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«По-хорошему, с такими специалистами надо, как минимум, проводить принудительный ликбез. Проверять их квалификацию не только на знание предмета, но и на общекультурное содержание, чтобы человек разбирался хотя бы в элементарных вещах — где добро, а где зло», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, как в Таганроге из-за ошибки дизайнера на «удаленке», повесили баннер с солдатами вермахта.

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