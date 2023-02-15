Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Напомним, что RostovGazeta сообщала о том, как ученикам школы в Волгодонске раздали шаблоны для поздравления с 23 февраля солдат в зоне СВО. Только на карточках оказалось изображение фашиста — солдата СС.
Выяснить, как такое могло произойти в волгодонской школе, корреспонденту RostovGazeta не удалось. В школе не отвечали на телефонные звонки.
Эксперты полагают, что желание некоторых специалистов показать себя со сверхпатриотичной стороны, формализовав все под какие-то критерии, нередко приводит к абсурдным ситуациям.
«Наши дети и сами прекрасно умеют рисовать и составлять поздравления. Таких примеров множество. На передовую в зону СВО доставлено уже большое количество писем и рисунков, которые дети создали сами, без всяких шаблонов», — отмечает Александр Сухарь.
Собеседник уверен, что эсэсовец на шаблонах, которые в школе выдали детям для поздравлений бойцов в зоне СВО, оказался случайно.
«Это наверняка не умышленная история, а элементарная глупость и отсутствие компетенции у людей, которые занимаются, в том числе, и вопросами патриотического воспитания. Таких горе-специалистов, которые из кожи вон лезут, а результат получается плачевным, а то и вовсе, дискредитирующим свою идею, у нас, к сожалению, не мало», — подчеркивает спикер.
Политолог вспоминает, как году в 2017-м, Волгодонск уже ославился подобной историей. Тогда, по его словам, пенсионеров поздравили открытками с изображением Рональда Рейгана с женой.
«По-хорошему, с такими специалистами надо, как минимум, проводить принудительный ликбез. Проверять их квалификацию не только на знание предмета, но и на общекультурное содержание, чтобы человек разбирался хотя бы в элементарных вещах — где добро, а где зло», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, как в Таганроге из-за ошибки дизайнера на «удаленке», повесили баннер с солдатами вермахта.