«Это наверняка не умышленная история, а элементарная глупость и отсутствие компетенции у людей, которые занимаются, в том числе, и вопросами патриотического воспитания. Таких горе-специалистов, которые из кожи вон лезут, а результат получается плачевным, а то и вовсе, дискредитирующим свою идею, у нас, к сожалению, не мало», — подчеркивает спикер.