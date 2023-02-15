Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Александр Нерадько рассказал, что для поддержания существования и работы 11 аэропортов юга России запланировано потратить аналогичный объем средств, какой выделили в 2022 году.
Согласно данным Росавиации, в прошлом году аэропорты получили около 6,7 миллиарда рублей. При этом только за четыре месяца простоя Платов получил более 296,6 миллиона рублей.
«У нас базовый 2021 год, и от него мы отталкиваемся, чтобы компенсировать расходы закрытых аэропортов Сумма такой же будет», — рассказал Александр Нерадько.
Власти добавили, что закрытые аэропорты продолжат субсидировать до возобновления воздушного сообщения.
Напомним, менее чем через 10 дней наступит первая годовщина закрытия южных аэропортов. Запрет на полеты гражданской авиации над югом России ввели 24 февраля 2022 года, и с тех пор 11 южных аэропортов остаются закрытыми.