Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский сообщил об увеличении числа мышей и других грызунов в полях региона. Во многом на это повлияла теплая осенняя погода. По этой же причине у озимых развились болезни.
Из-за этого фермеры вынуждены регулярно проводить обработки. Расходы на них увеличивают себестоимость зерна.
Другой фактор риска — нехватка влаги. Обильные осадки в виде снега и дождя пока не сильно повлияли на поля на востоке Ростовской области. Содержание влаги там все еще остается низким.
Однако власти заверяют, что серьезных проблем с зерном в регионе не будет. В этом году зернового кризиса в Ростовской области не будет, однако делать прогнозы на 2024 год фермеры не рискуют.
Ранее аграрий рассказал, как снегопад повлияет на урожай 2023 года в Ростовской области.