rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Зерно в Ростовской области может подорожать из-за нашествия мышей

15 февраля 2023, 11:33
Фото: Rasbak/ CC BY-SA 3.0/wiki
Зерно в Ростовской области может подорожать из-за нашествия мышей
Стоимость зерна в Ростовской области может увеличится из-за нашествия грызунов, сообщили в правительстве региона.

Министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский сообщил об увеличении числа мышей и других грызунов в полях региона. Во многом на это повлияла теплая осенняя погода. По этой же причине у озимых развились болезни.

Из-за этого фермеры вынуждены регулярно проводить обработки. Расходы на них увеличивают себестоимость зерна.

Василий Голубев попросил Путина взять под государственный контроль экспорт зерна
Узнать подробнее

Другой фактор риска — нехватка влаги. Обильные осадки в виде снега и дождя пока не сильно повлияли на поля на востоке Ростовской области. Содержание влаги там все еще остается низким.

Однако власти заверяют, что серьезных проблем с зерном в регионе не будет. В этом году зернового кризиса в Ростовской области не будет, однако делать прогнозы на 2024 год фермеры не рискуют.

Ранее аграрий рассказал, как снегопад повлияет на урожай 2023 года в Ростовской области.

Читайте также:
Минсельхоз: Рекорд по сбору зерна стал возможен благодаря системной поддержке отраслиПредпринимателей и фермеров могут освободить от мобилизации в Ростовской областиРостовская область отправит фермеров и агрономов для обучения в Аргентину
#Алина Заярная#Экономика#Новости#Ростовская область
Подпишитесь
Ростовская область стала федеральным лидером по убыли населения в 2022 году
Вчера, 18:25
В Ростовской области позволят менять генпланы для проектов комплексной застройки
Сегодня, 06:25
В Ростове водителей автобусов обвинили в игнорировании остановки после ДТП в 2020-м
Сегодня, 05:36
Боец ЧВК «Вагнер» из Белой Калитвы Руслан Джафаров погиб во время спецоперации
Сегодня, 05:12
В Ростовской области стали в два раза больше производить вина с 2022 года
Сегодня, 04:41
Зоолог рассказал, где в Ростовской области зимой может укусить клещ
Сегодня, 06:27