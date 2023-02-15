Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
«РЕН ТВ» сообщило о происшествии с участием поезда на станции Лихая в Ростовской области. Там поезд, следовавший в Москву, сбил мужчину. Он пытался забраться в вагон, однако нечаянно упал на пути.
К счастью, поезд успел вовремя остановиться. Мужчина же после инцидента лишь встал, отряхнулся и забрался в вагон поезда.
Очевидцы были шокированы произошедшим. Они заявили, что мужчина родился в рубашке, так как поезд за малым не оставил его без ног.
Ранее в Ростове-на-Дону врачи смогли спасти жизнь 15-летней девочке, попавшей под колеса поезда.