rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:13

Published Сегодня, 17:13

Modified Сегодня, 17:15

Updated Сегодня, 17:15

Житель Ростовской области попал под поезд, отряхнулся и уехал на нем в Москву

15 февраля 2023, 17:13
Фото: 1MI
В Ростовской области мужчина чудом выжил после того, как попал под поезд, сообщают СМИ.

«РЕН ТВ» сообщило о происшествии с участием поезда на станции Лихая в Ростовской области. Там поезд, следовавший в Москву, сбил мужчину. Он пытался забраться в вагон, однако нечаянно упал на пути.

К счастью, поезд успел вовремя остановиться. Мужчина же после инцидента лишь встал, отряхнулся и забрался в вагон поезда.

Попавшая под поезд ростовчанка чудом выжила
Узнать подробнее

Очевидцы были шокированы произошедшим. Они заявили, что мужчина родился в рубашке, так как поезд за малым не оставил его без ног.

Ранее в Ростове-на-Дону врачи смогли спасти жизнь 15-летней девочке, попавшей под колеса поезда.

Читайте также:
В Ростове врачи спасли 15-летнюю девочку, попавшую под поездВ Ростовской области школьница попала под колеса поездаМужчина попал под колеса поезда и выжил в Ростове
#Алина Заярная#Происшествие#Общество#Происшествия#Транспорт#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
В Ростове полезная еда стала отравой, а в Волгодонске готовили открытки с фашистами
Сегодня, 17:32
На соревнованиях юнармейцы из Ростова не смогли собрать автомат
Сегодня, 16:30
Концерт Александра Реввы отменили в Ростове-на-Дону 15 февраля
Сегодня, 15:05
Стало известно, что могло стать причиной отравления 50 человек в Ростове-на-Дону
Сегодня, 14:33
Ростовский политолог объяснил, чем война в Афганистане отличается от СВО на Украине
Сегодня, 14:27