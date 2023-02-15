Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Напомним, что с начала 2023 года в Ростовской области как минимум пять человек пострадали от укуса клеща. Об этом заявили в правительстве региона.
Однако зоолог отмечает, что клещи проявляют активность лишь при устойчивых плюсовых температурах. Шанс на их появление появляется при пяти градусах тепла. А при плюс десяти можно говорить о массовой активности.
Однако при минусовых температурах, которые наблюдались с начала 2023 года ночами, в Ростовской области, появление клещей практически невозможно.
«Неизвестны условия, при которых ростовчан зимой покусали клещи. Дело в том, что теоретически, клещи могут сохранять активность в местах с плюсовыми температурами. Возможно они обитали на животных в норах, в амбаре или коровнике. И если люди попадают в эти условия, то возникает опасность укуса», — отмечает Алексей Тихонов.
По словам собеседника, укус клеща представляет опасность в том случае, если клещ заражен опасными заболеваниями — геморрагической лихорадкой Западного Нила, или Конго-крымской геморрагической лихорадкой.
«Переносчиками зараженных этими заболеваниями клещей являются перелетные птицы. У них болезнь проходит в легкой форме. А для человека заболевание представляет большую опасность», — говорит эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что летом 2022 года клещи стали распространять в Ростовской области новый опасный штамм лихорадки.