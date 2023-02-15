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Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

Зоолог рассказал, где в Ростовской области зимой может укусить клещ

15 февраля 2023, 06:27
Фото: Aquilatin/pixabay.com
Зоолог рассказал, где в Ростовской области зимой может укусить клещ
Клещи не активны при минусовой температуре. Поэтому зимой в условиях природы Ростовской области укус клеща практически невозможен, сообщил RostovGazeta зоолог ЮФУ Алексей Тихонов.

Напомним, что с начала 2023 года в Ростовской области как минимум пять человек пострадали от укуса клеща. Об этом заявили в правительстве региона.

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Однако зоолог отмечает, что клещи проявляют активность лишь при устойчивых плюсовых температурах. Шанс на их появление появляется при пяти градусах тепла. А при плюс десяти можно говорить о массовой активности.

Однако при минусовых температурах, которые наблюдались с начала 2023 года ночами, в Ростовской области, появление клещей практически невозможно.

«Неизвестны условия, при которых ростовчан зимой покусали клещи. Дело в том, что теоретически, клещи могут сохранять активность в местах с плюсовыми температурами. Возможно они обитали на животных в норах, в амбаре или коровнике. И если люди попадают в эти условия, то возникает опасность укуса», — отмечает Алексей Тихонов.

Фото: John Tann/cc by sa/flickr.com

По словам собеседника, укус клеща представляет опасность в том случае, если клещ заражен опасными заболеваниями — геморрагической лихорадкой Западного Нила, или Конго-крымской геморрагической лихорадкой.

«Переносчиками зараженных этими заболеваниями клещей являются перелетные птицы. У них болезнь проходит в легкой форме. А для человека заболевание представляет большую опасность», — говорит эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что летом 2022 года клещи стали распространять в Ростовской области новый опасный штамм лихорадки. 

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