«Неизвестны условия, при которых ростовчан зимой покусали клещи. Дело в том, что теоретически, клещи могут сохранять активность в местах с плюсовыми температурами. Возможно они обитали на животных в норах, в амбаре или коровнике. И если люди попадают в эти условия, то возникает опасность укуса», — отмечает Алексей Тихонов.