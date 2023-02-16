Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Варшавский являлся организатором строительства этого завода. По информации «Коммерсанта», он потребовал привлечь банк к ответственности по долгам обанкротившегося предприятия. Задолженность составляет более 14 миллиардов рублей.
По информации издания, банк утверждает, что за крах проекта должен расплачиваться Варшавский. Он же утверждает, что Россельхозбанк был одним из тех, кто какое-то время контролировал работу «Донбиотеха», что именно это якобы и привело к его банкротству.
Теперь в этой ситуации будет разбираться суд.
Напомним, что Варшавского признали банкротом и ввели процедуру реализации имущества. Ранее он был главой «Ростовского электрометаллургического завода» и депутатом Госдумы.