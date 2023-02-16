Олег Агарков добавил, что в рамках специальной подготовки для полицейских организовали обучение отработки чрезвычайных ситуаций в малых группах, а также научили стрелять из автоматов, пулеметов и других видов вооружения. Вся эту подготовку провели ради обучения тому, как действовать в случае «осложнения оперативной обстановки».