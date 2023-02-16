Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
В Ростовской области в 2022 году прошли военные сборы для сотрудников донской полиции. Всего в них приняли участие 1784 полицейских, которые прошли тренировки по стрельбе из гранатометов, научились бросать гранаты, изучали методику действий во время воздушно-химических атак, правила радиообмена и тактику противодействия БПЛА.
Олег Агарков добавил, что в рамках специальной подготовки для полицейских организовали обучение отработки чрезвычайных ситуаций в малых группах, а также научили стрелять из автоматов, пулеметов и других видов вооружения. Вся эту подготовку провели ради обучения тому, как действовать в случае «осложнения оперативной обстановки».
«Эта работа будет продолжена. Наш передовой опыт изучен в МВД России и будет внедряться во всех регионах страны, — цитирует Агаркова портал Dоnnеws.
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