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Published Сегодня, 16:13

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Updated Сегодня, 16:15

Более 1,7 тысячи полицейских Ростовской области научились бороться с беспилотниками

16 февраля 2023, 16:13
Фото: recrut.mil.ru
В Ростовской области сотрудников полиции научили стрелять из гранатометов, бросать гранаты и противодействовать беспилотникам, об этом сообщил глава донского ГУ МВД Олег Агарков.

В Ростовской области в 2022 году прошли военные сборы для сотрудников донской полиции. Всего в них приняли участие 1784 полицейских, которые прошли тренировки по стрельбе из гранатометов, научились бросать гранаты, изучали методику действий во время воздушно-химических атак, правила радиообмена и тактику противодействия БПЛА.

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Олег Агарков добавил, что в рамках специальной подготовки для полицейских организовали обучение отработки чрезвычайных ситуаций в малых группах, а также научили стрелять из автоматов, пулеметов и других видов вооружения. Вся эту подготовку провели ради обучения тому, как действовать в случае «осложнения оперативной обстановки».

«Эта работа будет продолжена. Наш передовой опыт изучен в МВД России и будет внедряться во всех регионах страны, — цитирует Агаркова портал Dоnnеws.

Ранее губернатор Голубев рассказал, как Ростовскую область собираются защищать от беспилотников неприятеля в 2023 году

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