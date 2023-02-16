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Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Бойцов с СВО в увольнении не пустили переночевать в отеле в Таганроге

16 февраля 2023, 13:16
Фото: ТГ канал don_mash
Двух военнослужащих не пустили в гостиницу в Таганроге 15 февраля

Двух военнослужащих в увольнении не пустили в гостиницу в Таганроге 15 февраля

В Таганроге двух военнослужащих не пустили переночевать в гостиницу, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Канал опубликовал видео, на котором волонтер Юлия Коваленко рассказала, что бойцы вернулись на день из зоны СВО. Она забронировала для них два номера в гостинице в Таганроге.

«Ребята 15 февраля приехали в отель, но им отказали в заселении. Причиной назвали зависшие компьютеры, но бойцы видели, что все работает», — заявила волонтер.

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Она назвала это неуважением к военнослужащим. В результате они остановились у волонтера.

Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.

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