Двух военнослужащих не пустили в гостиницу в Таганроге 15 февраля

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Канал опубликовал видео, на котором волонтер Юлия Коваленко рассказала, что бойцы вернулись на день из зоны СВО. Она забронировала для них два номера в гостинице в Таганроге.
«Ребята 15 февраля приехали в отель, но им отказали в заселении. Причиной назвали зависшие компьютеры, но бойцы видели, что все работает», — заявила волонтер.
Она назвала это неуважением к военнослужащим. В результате они остановились у волонтера.
Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.
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