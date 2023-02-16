Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Все началось с публикации Росстата об умерших и родившихся за 2022 год. Убыль населения в Ростовской области составила 28 тысяч человек, что стало худшим показателем в стране.
Об этом написали местные СМИ, что не понравилось представителям регионального Минтруда. И они поспешили сообщить, что считать надо иначе.
В министерстве заявили, что неправильно оценивать регионы по абсолютным данным. Предложили проводить анализ по относительным показателям, тогда и ситуация будет смотреться лучше.
«Расчет осуществляется на 1000 человек населения, где единица измерения — промилле. Ростовская область — шестой по численности субъект РФ. На 1 000 человек населения естественная убыль составила 6,8 промилле, что соответствует 32 месту», — заявили в министерстве.
Причем в Минтруда увидели улучшение ситуации, так как в 2021 году область занимала 29 позицию.
Ранее Ростовская область попала в топ-5 регионов по «смертности» бизнесов в 2022 году.