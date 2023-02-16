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Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Чиновники научили журналистов считать мертвых в Ростовской области

16 февраля 2023, 08:07
Фото: 1mi

В Минтруда Ростовской области опровергли информацию о самой высокой убыли населения

В Ростовской области не соответствует правде размещенная информация о том, что она опередила все регионы по убыли населения, сообщили в Минтруда региона.

Все началось с публикации Росстата об умерших и родившихся за 2022 год. Убыль населения в Ростовской области составила 28 тысяч человек, что стало худшим показателем в стране.

Об этом написали местные СМИ, что не понравилось представителям регионального Минтруда. И они поспешили сообщить, что считать надо иначе.

В министерстве заявили, что неправильно оценивать регионы по абсолютным данным. Предложили проводить анализ по относительным показателям, тогда и ситуация будет смотреться лучше. 

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«Расчет осуществляется на 1000 человек населения, где единица измерения — промилле. Ростовская область — шестой по численности субъект РФ. На 1 000 человек населения естественная убыль составила 6,8 промилле, что соответствует 32 месту», — заявили в министерстве.

Причем в Минтруда увидели улучшение ситуации, так как в 2021 году область занимала 29 позицию.

Ранее Ростовская область попала в топ-5 регионов по «смертности» бизнесов в 2022 году.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Смертность
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