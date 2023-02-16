Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Изначально говорилось, что отравились более 50 клиентов компании GOOD FOOD, которая продает продуктовые наборы. Проведенная в организации проверка выявила ряд нарушений.
Так, сотрудники работали без наличия медицинских книжек. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сейчас устанавливаются все обстоятельства.
«В компании провели обыск и изъяли необходимую документацию. Кроме того, изъяли компьютерную технику», — сказано в сообщении.
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.