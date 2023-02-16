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Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Число пострадавших от массового отравления в Ростове-на-Дону превысило 70 человек

16 февраля 2023, 08:25
Фото: Cpl. Jackeline Perez Rivera/CC0
Число пострадавших от массового отравления в Ростове-на-Дону превысило 70 человек
В Ростове-на-Дону пострадавшими по делу о массовом отравлении людей признали более 70 человек, сообщили в УСКР по региону.

Изначально говорилось, что отравились более 50 клиентов компании GOOD FOOD, которая продает продуктовые наборы. Проведенная в организации проверка выявила ряд нарушений.

Так, сотрудники работали без наличия медицинских книжек. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сейчас устанавливаются все обстоятельства.

Стало известно, что могло стать причиной отравления 50 человек в Ростове-на-Дону
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«В компании провели обыск и изъяли необходимую документацию. Кроме того, изъяли компьютерную технику», — сказано в сообщении.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

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