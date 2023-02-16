Денис Буцаев заявил о создании интерактивной карты мусорной отрасли

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По словам генерального директора компании Дениса Буцаева, с 2019 года РЭО сделал более 300 экспертиз территориальных схем и смоделировал перспективные объекты, а также схемы потоков по всем регионам страны. В итоге была утверждена федеральная схема, включающая исключительно перспективные объекты, которые возможно поддержать за счет средств оператора и федеральной казны. Об этом информирует newsnn.ru.
Территориальные схемы претерпели существенные изменения, особенно в части расчета объемов мусора, расширения объектов, достижения необходимых показателей по снижению захоронения отходов. В федеральную схему вошли 1240 объектов, в том числе 419 - по обработке мусора и 243 - по компостированию, пояснил гендиректор РЭО.
Денис Буцаев рассказал о том, что в системе создается блок мониторинга сегодняшней работы операторов в субъектах РФ. Для этого РЭО внес в систему информацию о более чем 1 000 000 контейнерных площадок и начал собирать сведения о движении более 5000 мусоровозов.
Созданная РЭО информационная система включает три основных компонента. Первый - база данных. В ней в настоящее время имеется 80% информации, необходимой для Федеральной государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО). Во-вторых, это аналитический модуль, благодаря которому можно делать необходимые расчеты и моделировать территориальные схемы. Третий компонент - интерактивная карта с нанесением на нее и привязкой к точным координатам всех объектов обращения с мусором. На ней также отмечены зоны работы операторов в регионах, источники скопления мусора, схемы потоков и так далее.
За счет инструментария, созданного Российским экологическим оператором, в информсистеме можно создавать электронные модели территориальных схем, которые сразу интегрируют во ФГИС УТКО.
РЭО в пилотном режиме бесплатно передает программное обеспечение для создания электронных моделей территориальных схем субъектам страны и готов вести эту работу со всеми заинтересованными регионами.
Учитывая, что стоимость работ, касающихся актуализации электронных моделей, составляет 5−10 миллионов рублей, это позволит сильно сократить расходы бюджета. Для каждого российского региона, регионального оператора, оператора объекта обращения с отходами в системе открываются личные кабинеты. На данный момент к ней уже подключились свыше 2000 пользователей.
В системе отдельно представлена информация по субъектам РФ, операторам региона и тому подобное. Поставщики информации каждый месяц вносят данные в систему. Сейчас это делается на добровольной основе. Но когда ФГИС УТКО запустят, это станет их обязанностью.
Для Российского экологического оператора первоочередная цель сейчас - создание и запуск ФГИС УТКО в первом полугодии нынешнего года. До начала следующего года организация полностью перенесет во ФГИС УТКО информацию из территориальных схем, включит в систему сведения, имеющиеся у региональных операторов и собственников объектов инфраструктуры.
Вместе с тем у РЭО появится новый инструментарий мониторинга, который будет основан на данных облетов, спутниковых снимках и видеонаблюдении. Для анализа информации эксперты создают нейронные сети.
Со временем инфраструктура ФГИС УТКО будет использоваться для контроля ситуации в сфере обращения со всеми видами отходов. Для этого РЭО подготовил поправки в Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».