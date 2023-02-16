Денис Буцаев заявил о создании интерактивной карты мусорной отрасли

Созданная РЭО информационная система включает три основных компонента. Первый - база данных. В ней в настоящее время имеется 80% информации, необходимой для Федеральной государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО). Во-вторых, это аналитический модуль, благодаря которому можно делать необходимые расчеты и моделировать территориальные схемы. Третий компонент - интерактивная карта с нанесением на нее и привязкой к точным координатам всех объектов обращения с мусором. На ней также отмечены зоны работы операторов в регионах, источники скопления мусора, схемы потоков и так далее.