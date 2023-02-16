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Posted Сегодня, 10:12

Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Депутаты РО предложили доработать порядок выплат семьям пострадавших на производстве

16 февраля 2023, 10:12
Фото: «Единая Россия»
Фракция «Единая Россия» в донском Заксобрании подготовила проект федерального закона, который облегчит назначение страховой выплаты таким семьям.

Законопроект касается социальной и правовой защищенности семей работников, застрахованных от несчастных случаев на производстве. Фракция представила его на собрании в феврале.

Напомним, застрахованный работник, чье здоровье пострадало на производстве, получает ежемесячную выплату. В ряде случаев такой человек является основным кормильцем своей семьи.

Донские депутаты предложили доработать порядок, по которому рассчитывают страховые выплаты семье в случае ухода из жизни застрахованного. В проект закона они заложили конкретную модель такого расчета. Принятие законопроекта устранит имеющуюся сегодня правовую неопределенность, которая нередко заставляет семьи добиваться выплату через суд, убеждены депутаты.

«Каждое обращение в суд для отстаивания своих социальных прав неизбежно влечет соответствующие моральные и материальные издержки», - обратил внимание Сергей Михалев, первый зампред Заксобрания – председатель комитета по социальной политике.

Законопроект направили депутату Государственной Думы от Ростовской области, члену комитета ГД по труду Екатерине Стенякиной для последующего рассмотрения в парламенте.

 

#Елена Янкевич
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