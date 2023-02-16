Депутаты РО предложили доработать порядок выплат семьям пострадавших на производстве

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Законопроект касается социальной и правовой защищенности семей работников, застрахованных от несчастных случаев на производстве. Фракция представила его на собрании в феврале.
Напомним, застрахованный работник, чье здоровье пострадало на производстве, получает ежемесячную выплату. В ряде случаев такой человек является основным кормильцем своей семьи.
Донские депутаты предложили доработать порядок, по которому рассчитывают страховые выплаты семье в случае ухода из жизни застрахованного. В проект закона они заложили конкретную модель такого расчета. Принятие законопроекта устранит имеющуюся сегодня правовую неопределенность, которая нередко заставляет семьи добиваться выплату через суд, убеждены депутаты.
«Каждое обращение в суд для отстаивания своих социальных прав неизбежно влечет соответствующие моральные и материальные издержки», - обратил внимание Сергей Михалев, первый зампред Заксобрания – председатель комитета по социальной политике.
Законопроект направили депутату Государственной Думы от Ростовской области, члену комитета ГД по труду Екатерине Стенякиной для последующего рассмотрения в парламенте.