Депутаты РО предложили доработать порядок выплат семьям пострадавших на производстве

Донские депутаты предложили доработать порядок, по которому рассчитывают страховые выплаты семье в случае ухода из жизни застрахованного. В проект закона они заложили конкретную модель такого расчета. Принятие законопроекта устранит имеющуюся сегодня правовую неопределенность, которая нередко заставляет семьи добиваться выплату через суд, убеждены депутаты.