rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

Дикие морозы со снегопадами пообещали ростовчанам с 17 февраля

16 февраля 2023, 05:04
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в ближайшие дни морозы никуда не уйдут и ожидаются заморозки, сообщили в Гидрометцентре.

В четверг, 16 февраля, температура будет составлять минус три градуса. В течение дня снова выпадет снег. 

В ночь на 17 число похолодает сразу до минус 10 градусов, снегопад в городе сохранится. Днем в пятницу температура составит минус два градуса. 

В субботу ночью она опустится до минус семи градусов, может выпасть снег. А в дневное время начнется дождь. 

На выходных должно потеплеть до плюс четырех градусов. В начале следующей недели сложится облачная погода. 

Напомним, что в Ростове-на-Дону вывезли 6 тыс кубометров снега в ночь на 15 февраля.

Читайте также:
Власти Ростовской области заявили, что пытаются справиться с непогодойВ Ростове создали оперштаб для ликвидации последствий непогоды 14 февраляВыезд на Западное шоссе из Батайска не откроют до конца февраля из-за непогоды
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Прогноз погоды
Подпишитесь
Число пострадавших от массового отравления в Ростове-на-Дону превысило 70 человек
Сегодня, 08:25
В офисе Good Food прошли обыски после отравления 70 ростовчан наборами питания
Сегодня, 08:49
Поддержавшая СВО ростовчанка Аллегрова тайно помогает солдатам домашним хлебом
Сегодня, 08:43
Обильный снегопад и мороз до -7 градусов придут в Ростов в четверг, 16 февраля
Сегодня, 06:33
Погоню со стрельбой устроили полицейские в Ростовской области
Сегодня, 08:11
Чиновники научили журналистов считать мертвых в Ростовской области
Сегодня, 08:07