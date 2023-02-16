Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
В четверг, 16 февраля, температура будет составлять минус три градуса. В течение дня снова выпадет снег.
В ночь на 17 число похолодает сразу до минус 10 градусов, снегопад в городе сохранится. Днем в пятницу температура составит минус два градуса.
В субботу ночью она опустится до минус семи градусов, может выпасть снег. А в дневное время начнется дождь.
На выходных должно потеплеть до плюс четырех градусов. В начале следующей недели сложится облачная погода.
Напомним, что в Ростове-на-Дону вывезли 6 тыс кубометров снега в ночь на 15 февраля.