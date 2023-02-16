Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Уже этой весной из Ростова в Крым будут курсировать два прямых поезда. Сообщается, что решение об этом принято из-за большого потока туристов, стремящихся на полуостров. В транспортной компании, отвечающей за маршрут, уточнили, что также учли промежуточные станции, на которых чаще всего садили пассажиры.
Первый поезд будет ходить через день из Ростова в Симферополь с 28 апреля по 1 октября. Второй поезд такого же назначения начнет курсировать с 3 мая с периодичностью — один раз в неделю. Он завершит свою работу 27 сентября.
Ранее сообщалось, что новую дорогу из Крыма в Ростов-на-Дону за 400 миллиардов рублей назовут «Тавридой-2».