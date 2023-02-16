Уже этой весной из Ростова в Крым будут курсировать два прямых поезда. Сообщается, что решение об этом принято из-за большого потока туристов, стремящихся на полуостров. В транспортной компании, отвечающей за маршрут, уточнили, что также учли промежуточные станции, на которых чаще всего садили пассажиры.