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Два прямых поезда будут ходить из Ростова в Крым уже этой весной

16 февраля 2023, 07:19
Фото: Andrew Butko/cc by sa
Два прямых поезда будут ходить из Ростова в Крым уже этой весной
Из Ростова в Крым впервые запустят прямые поезда, сообщили в транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс».

Уже этой весной из Ростова в Крым будут курсировать два прямых поезда. Сообщается, что решение об этом принято из-за большого потока туристов, стремящихся на полуостров. В транспортной компании, отвечающей за маршрут, уточнили, что также учли промежуточные станции, на которых чаще всего садили пассажиры.

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Первый поезд будет ходить через день из Ростова в Симферополь с 28 апреля по 1 октября. Второй поезд такого же назначения начнет курсировать с 3 мая с периодичностью — один раз в неделю. Он завершит свою работу 27 сентября.

Ранее сообщалось, что новую дорогу из Крыма в Ростов-на-Дону за 400 миллиардов рублей назовут «Тавридой-2».

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