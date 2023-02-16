«Но это маловероятно. Потому что когда на новых территориях запустят школы, учреждения здравоохранения, там будут более высокие оклады. Для того, чтобы переманить оттуда требуемых специалистов, надо на Дону повышать заработную плату», — отмечает Дмитрий Абросимов.