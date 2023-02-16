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Published Сегодня, 10:27

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Updated Сегодня, 10:29

Эксперт назвал условие, которое обеспечит приток кадров с новых субъектов в Ростов

16 февраля 2023, 10:27
Фото: Pxhere
Эксперт назвал условие, которое обеспечит приток кадров с новых субъектов в Ростов
Решить кадровый голод в Ростовской области посредством переманивания специалистов из новых регионов России, можно лишь в одном случае — если на Дону поднимут зарплату, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

Донские власти намерены решать проблему с кадрами в регионе с помощью переманивания специалистов из новых регионов России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Но это маловероятно. Потому что когда на новых территориях запустят школы, учреждения здравоохранения, там будут более высокие оклады. Для того, чтобы переманить оттуда требуемых специалистов, надо на Дону повышать заработную плату», — отмечает Дмитрий Абросимов.

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Спикер разъясняет, что сейчас в новых субъектах России работают люди из Москвы, из других регионов страны. Помимо заработной платы, люди получают дополнительные командировочные.

«Да и оклады там повыше, чем в Ростовской области», — уверен собеседник.

Ранее RostovGazeta выясняла, специалисты каких профессий на Дону получают самые высокие заработные платы. 

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