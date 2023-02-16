«Быстрорастущие, высокотехнологичные, цифровые сервисы по приготовлению и доставке еды отлично зарекомендовали себя во время пандемии. И я не хотел бы, чтобы они закрылись просто потому, что перед ними поставят невыполнимые задачи. Сейчас этот бизнес должен идти в сторону научного обоснования своей деятельности. При обязательном контроле, как внешнем, так и внутреннем, начиная с подбора кадров», — резюмирует директор института.