Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Ситуацию с массовым отравлением ростовчан наборами готовой еды от компании Good Food, собеседник оценивает с двух сторон.
«Со стороны директора пищевого вуза отмечу, что здоровое питание, о котором сейчас много говорят и много пропагандируют, несет в себе огромные риски. Научной проработки по этому вопросу мало. Скорее, мы едим „модные“ продукты, а не здоровые», — констатирует Александр Нечушкин.
Поэтому, по словам собеседника, гастроэнтерит, который оказался у заразившихся наборами «правильного питания», требует серьезного изучения.
«А как председатель Общественной палаты региона замечу, что делать преждевременные выводы о том, что виноват производитель, пока рано», — подчеркивает эксперт.
Спикер добавляет, что проблемы с едой могли произойти на многих этапах. В процессе поставки и хранения продукции, из-за неправильного подбора продуктов или неправильного приготовления. А также нельзя исключать и злонамеренные действия кого-то из обидевшихся сотрудников.
«На кухне компании уже работала комиссия. Выявлены нарушения. Но при этом, что стало причиной заражения, пока не установлено», — говорит собеседник.
По словам эксперта, ситуация требует тщательного изучения. Легче всего прекратить деятельность компании. Но надо понимать, что малый бизнес пищевой промышленности сегодня, наоборот, нуждается в поддержке. Ведь хотеть кушать люди будут всегда.
«Быстрорастущие, высокотехнологичные, цифровые сервисы по приготовлению и доставке еды отлично зарекомендовали себя во время пандемии. И я не хотел бы, чтобы они закрылись просто потому, что перед ними поставят невыполнимые задачи. Сейчас этот бизнес должен идти в сторону научного обоснования своей деятельности. При обязательном контроле, как внешнем, так и внутреннем, начиная с подбора кадров», — резюмирует директор института.
Ранее RostovGazeta сообщала, что следственный комитет организовал обыски по факту массового отравления ростовчан.