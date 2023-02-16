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Posted Сегодня, 15:09

Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Эксперт рассказал, чем закончится скандал с отравлением правильным питанием в Ростове

16 февраля 2023, 15:09
Фото: Bruce Tuten/cc by sa/flickr.com
Эксперт рассказал, чем закончится скандал с отравлением правильным питанием в Ростове
Отравление людей в Ростове правильным питанием — это страшная трагедия. В этой ситуации необходимо тщательно разбираться, сообщил RostovGazeta директор института пищевых технологий Александр Нечушкин.

Ситуацию с массовым отравлением ростовчан наборами готовой еды от компании Good Food, собеседник оценивает с двух сторон.

«Со стороны директора пищевого вуза отмечу, что здоровое питание, о котором сейчас много говорят и много пропагандируют, несет в себе огромные риски. Научной проработки по этому вопросу мало. Скорее, мы едим „модные“ продукты, а не здоровые», — констатирует Александр Нечушкин.

Поэтому, по словам собеседника, гастроэнтерит, который оказался у заразившихся наборами «правильного питания», требует серьезного изучения.

«А как председатель Общественной палаты региона замечу, что делать преждевременные выводы о том, что виноват производитель, пока рано», — подчеркивает эксперт.

Спикер добавляет, что проблемы с едой могли произойти на многих этапах. В процессе поставки и хранения продукции, из-за неправильного подбора продуктов или неправильного приготовления. А также нельзя исключать и злонамеренные действия кого-то из обидевшихся сотрудников.

Фото: vk.com/goodfood161
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«На кухне компании уже работала комиссия. Выявлены нарушения. Но при этом, что стало причиной заражения, пока не установлено», — говорит собеседник.

По словам эксперта, ситуация требует тщательного изучения. Легче всего прекратить деятельность компании. Но надо понимать, что малый бизнес пищевой промышленности сегодня, наоборот, нуждается в поддержке. Ведь хотеть кушать люди будут всегда. 

«Быстрорастущие, высокотехнологичные, цифровые сервисы по приготовлению и доставке еды отлично зарекомендовали себя во время пандемии. И я не хотел бы, чтобы они закрылись просто потому, что перед ними поставят невыполнимые задачи. Сейчас этот бизнес должен идти в сторону научного обоснования своей деятельности. При обязательном контроле, как внешнем, так и внутреннем, начиная с подбора кадров», — резюмирует директор института.

Ранее RostovGazeta сообщала, что следственный комитет организовал обыски по факту массового отравления ростовчан. 

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