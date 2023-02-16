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Published Сегодня, 17:55

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Updated Сегодня, 17:56

Эксперты: Деятельность «Единой России» одобряют более 50% избирателей

16 февраля 2023, 17:55
Фото: er.ru
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел круглый стол, в ходе которого эксперты и представители политических партий обсудили готовность к началу избирательной кампании 2023 года.

Как отметил заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов, основная задача партии заключается в том, чтобы сформировать фракции политического большинства в каждом представительном органе, где будут проводиться выборы.

В частности, он отметил, что ЕР является партией общей судьбы и потому год за годом проходит испытания вместе со всей страной. Каждый мандат в партии считают абсолютной ценностью. Для партийцев крайне важно обеспечить динамичное развитие своей страны и сформировать образ будущего, который сможет отвечать ожиданиям избирателей.

Перминов также напомнил, что с целью отбора кандидатов на осенние выборы «Единая Россия» традиционно проведет предварительное голосование. Оно состоится в конце мая, в том числе в новых регионах.

Как сообщил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, уровень поддержки «Единой России» за год вырос более чем на 10% и достиг 50-51%. Деятельность партии нашла одобрение у представителей всех возрастных групп.

Прочные позиции партии обусловлены несколькими факторами, указал директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Он пояснил, что, во-первых, этим фактором является высокий рейтинг Владимира Путина. Во-вторых, это общая поддержка специальной военной операции на Украине. Ведь именно «Единая Россия» в наибольшей степени вовлечена в поддержку наших военных, защищающих страну в зоне СВО. В-третьих, это уровень соцподдержки, которую оказывают семьям мобилизованных, семьям военнослужащих и в целом гражданам страны, оказавшимся в трудной ситуации из-за антироссийских санкций. Последнее – это деятельность губернаторов, большинство из которых тоже связаны с ЕР.

По мнению Данилина, нет сомнений в том, что «Единая Россия» выиграет все кампании, где будет представлена, включая традиционно сложные и новые регионы. Об этом пишет сайт ER.RU.

Политолог заключил, что эта партия покажет себя лучше всего. А вот та партия, которая будет второй в четырех новых регионах, сможет претендовать на звание настоящей второй партии по всей стране, предположил он.

 

#Ольга Земскова
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