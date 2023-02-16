Эксперты: Деятельность «Единой России» одобряют более 50% избирателей

Он пояснил, что, во-первых, этим фактором является высокий рейтинг Владимира Путина. Во-вторых, это общая поддержка специальной военной операции на Украине. Ведь именно «Единая Россия» в наибольшей степени вовлечена в поддержку наших военных, защищающих страну в зоне СВО. В-третьих, это уровень соцподдержки, которую оказывают семьям мобилизованных, семьям военнослужащих и в целом гражданам страны, оказавшимся в трудной ситуации из-за антироссийских санкций. Последнее – это деятельность губернаторов, большинство из которых тоже связаны с ЕР.