Евгений Солонченко назначен коммерческим директором макрорегиона «Юг» Tele2

Евгений Солонченко окончил экономический факультет Южного университета (ИУБиП) по специальности «Прикладная информатика в управлении». Имеет большой опыт работы в телекоммуникациях. К команде Tele2 присоединился в 2014 году, заняв должность руководителя направления по работе с агентами и партнерами в московском филиале. В 2017 году Евгений был назначен руководителем департамента по развитию корпоративного бизнеса макрорегиона «Юг». Под его руководством была успешно разработана стратегия долгосрочного развития компании в южных регионах в бизнес-сегменте.