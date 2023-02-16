Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Портал Dоnnеws рассказал, что на последнем заседании Заксобрания Ростовской области глава донского ГУ МВД Олег Агарков представил отчет, согласно которому по итогам 2022 года жители региона перевели мошенникам около 1,5 миллиарда рублей. По всей стране эта сумма достигла отметки в 91 миллиард рублей.
Агарков уверен, что в конечном итоге эти средств пойдут на финансирование ВСУ и СБУ. По его словам, главному управлению МВД доподлинно известно, что большая часть колл-центров мошенников расположена на территории Украины, Польши и Западной Европы, а их целью являются россияне, которые, становясь жертвами обмана, помогают спонсировать деятельность украинской армии.
«Остановить волну кибермошенничеств только силами полиции пока не получается», — добавил Агарков, призвав заинтересованные в пресечении преступлений ведомства к сотрудничеству.
В настоящий момент полиция уже выдвинула предложении об изменении банковского законодательства: они предложили установить лимит в 250 тысяч рублей для онлайн-оформления кредитов, деньги при этом должны поступать только по истечении трех суток с момент подачи заявки.
Ранее для одной из дончанок телефонный разговор с мошенниками обошелся в 1,4 миллиона рублей.