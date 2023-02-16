Агарков уверен, что в конечном итоге эти средств пойдут на финансирование ВСУ и СБУ. По его словам, главному управлению МВД доподлинно известно, что большая часть колл-центров мошенников расположена на территории Украины, Польши и Западной Европы, а их целью являются россияне, которые, становясь жертвами обмана, помогают спонсировать деятельность украинской армии.