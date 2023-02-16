rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:11

Published Сегодня, 08:11

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

Глава СК Бастрыкин заинтересовался массовым отравлением наборами питания в Ростове

16 февраля 2023, 08:11
Фото: sledcom.ru
Глава СК Бастрыкин заинтересовался массовым отравлением наборами питания в Ростове
Председатель Следкома России потребовал доложить о ходе расследования массового отравления наборами правильного питания в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба ведомства.

Глава СК РФ Алексендр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования массового отравления в Ростове-на-Дону. Напомним, на днях десятки ростовчан были госпитализированы в больницу после обеда наборами правильного питания компании GOOD FOOD. Выяснилось, что все они могли заразиться сальмонеллёзом.

Позже стало известно о возбуждении уголовного дела. Потерпевшими по нему проходят более 70 человек.

В СК уточнили, что в офисе компании уже проведен обыск, изъята документация и компьютерная техника. К уголовному делу также приобщены результаты проверки Роспотребнадзора.

Стало известно, что могло стать причиной отравления 50 человек в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Сообщается, что глава СУ СК по Ростовской области Аслан Хуаде должен предоставить доклад о ходе расследования Бастрыкину.

Ранее ростовчане высказались по поводу массового отравления наборами питания.

Читайте также:
Уголовное дело возбудили из-за отравления более 50 человек в Ростовской областиСледком проверит информацию о массовых отравлениях ростовчан здоровой едойВ Ростове клиенты компании наборов здорового питания попали в ЦГБ с отравлением
#Виктория Прутковская#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Происшествия#Новости
Подпишитесь
Число пострадавших от массового отравления в Ростове-на-Дону превысило 70 человек
Сегодня, 08:25
В офисе Good Food прошли обыски после отравления 70 ростовчан наборами питания
Сегодня, 08:49
Поддержавшая СВО ростовчанка Аллегрова тайно помогает солдатам домашним хлебом
Сегодня, 08:43
Обильный снегопад и мороз до -7 градусов придут в Ростов в четверг, 16 февраля
Сегодня, 06:33
Погоню со стрельбой устроили полицейские в Ростовской области
Сегодня, 08:11
Чиновники научили журналистов считать мертвых в Ростовской области
Сегодня, 08:07