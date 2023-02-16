Глава СК РФ Алексендр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования массового отравления в Ростове-на-Дону. Напомним, на днях десятки ростовчан были госпитализированы в больницу после обеда наборами правильного питания компании GOOD FOOD. Выяснилось, что все они могли заразиться сальмонеллёзом.