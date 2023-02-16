Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Глава СК РФ Алексендр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования массового отравления в Ростове-на-Дону. Напомним, на днях десятки ростовчан были госпитализированы в больницу после обеда наборами правильного питания компании GOOD FOOD. Выяснилось, что все они могли заразиться сальмонеллёзом.
Позже стало известно о возбуждении уголовного дела. Потерпевшими по нему проходят более 70 человек.
В СК уточнили, что в офисе компании уже проведен обыск, изъята документация и компьютерная техника. К уголовному делу также приобщены результаты проверки Роспотребнадзора.
Сообщается, что глава СУ СК по Ростовской области Аслан Хуаде должен предоставить доклад о ходе расследования Бастрыкину.
Ранее ростовчане высказались по поводу массового отравления наборами питания.