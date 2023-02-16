Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Напомним, в четверг, 16 февраля, стало известно, что накануне в Таганроге произошла неприятная ситуация — участникам СВО якобы отказали в заселении в гостиницу. По словам волонтера, отель отказал в заселении из-за сбоя системы регистрации въезжающих, однако по мнению дончанки — это было лишь предлогом для отказа.
Эта новость вызвала шквал критики в сторону отеля и его руководства, а дончане стали просить о немедленной проверке негостеприимного заведения.
«Страна должна знать своих „героев“ в лицо. Не поедем в эту гостиницу», — призвала к бойкоту гостиницы одна из дончанок.
«Ребята ночью приехали и им указали на дверь? Зима, ночь, незнакомый город», — ужаснулись местные жители.
«Это все гнилые отмазки: то в отель не заселили якобы из-за программы, то в кафе не пустили из-за военной формы. Похоже на предательство. Пусть эти отказывающие сами на фронт идут, раз такие принципиальные», — возмутился один из дончан.
Пока ни одна из версий не получила подтверждения, а данные об инциденте уточняются.