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Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Гнилые отмазки: дончане назвали неубедительной причину отказа в ночлеге бойцам СВО

16 февраля 2023, 14:25
Фото: Карты Гугл / ZenHotels
Гнилые отмазки: Дончане назвали неубедительной причину отказа в ночлеге бойцам СВО

Дончане требуют проверить отель в Таганроге, отказавший в ночлеге участникам СВО

В Ростовской области жители требуют проверить деятельность таганрогского отеля, вероятно отказавшего в заселении участниками спецоперации на Украине, комментарии появились в соцсетях.

Напомним, в четверг, 16 февраля, стало известно, что накануне в Таганроге произошла неприятная ситуация — участникам СВО якобы отказали в заселении в гостиницу. По словам волонтера, отель отказал в заселении из-за сбоя системы регистрации въезжающих, однако по мнению дончанки — это было лишь предлогом для отказа.

Эта новость вызвала шквал критики в сторону отеля и его руководства, а дончане стали просить о немедленной проверке негостеприимного заведения.

«Страна должна знать своих „героев“ в лицо. Не поедем в эту гостиницу», — призвала к бойкоту гостиницы одна из дончанок.

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«Ребята ночью приехали и им указали на дверь? Зима, ночь, незнакомый город», — ужаснулись местные жители.

«Это все гнилые отмазки: то в отель не заселили якобы из-за программы, то в кафе не пустили из-за военной формы. Похоже на предательство. Пусть эти отказывающие сами на фронт идут, раз такие принципиальные», — возмутился один из дончан.

Пока ни одна из версий не получила подтверждения, а данные об инциденте уточняются.

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