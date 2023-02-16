Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Проведенная проверка показала, что масло сладко-сливочное не соответствовало требованиям технического регламента. Продукция оказалась фальсицирована растительными жирами.
Продукцию изготовили в Ростовской области, ее доставили в школу в Ставропольском крае. После этого организовали проверку на территории производителя, где зарегистрировали большое количество нарушений ветеринарных правил.
При этом на предприятии не было необходимого оборудования для изготовления масла. А в документы вносили недостоверную информацию.
В отношении производителя составили протоколы, а все материалы направили правоохранителям.
Ранее стало известно, что в Ростовской области не пустили в продажу более 2 тыс опасных продуктов.