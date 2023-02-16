rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:42

Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

Из Ростовской области для ставропольской школы поставляли фальсифицированное масло

16 февраля 2023, 10:42
Фото: Salicyna/cc by sa 4.0
Из Ростовской области для ставропольской школы поставляли фальсифицированное масло
Производитель из Ростовской области поставлял в школу фальсифицированное сливочное масло, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Проведенная проверка показала, что масло сладко-сливочное не соответствовало требованиям технического регламента. Продукция оказалась фальсицирована растительными жирами.

Продукцию изготовили в Ростовской области, ее доставили в школу в Ставропольском крае. После этого организовали проверку на территории производителя, где зарегистрировали большое количество нарушений ветеринарных правил.

В Ростовской области аннулировали регистрацию компании-фантома, производящей масло
Узнать подробнее

При этом на предприятии не было необходимого оборудования для изготовления масла. А в документы вносили недостоверную информацию.

В отношении производителя составили протоколы, а все материалы направили правоохранителям.

Ранее стало известно, что в Ростовской области не пустили в продажу более 2 тыс опасных продуктов.

Читайте также:
В Ростовской области аннулировали регистрацию компании-фантома, производящей маслоСливочное масло и маргарин подорожали в Ростовской области за год до 53%
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие
Подпишитесь
Число пострадавших от массового отравления в Ростове-на-Дону превысило 70 человек
Сегодня, 08:25
В офисе Good Food прошли обыски после отравления 70 ростовчан наборами питания
Сегодня, 08:49
Поддержавшая СВО ростовчанка Аллегрова тайно помогает солдатам домашним хлебом
Сегодня, 08:43
Обильный снегопад и мороз до -7 градусов придут в Ростов в четверг, 16 февраля
Сегодня, 06:33
Погоню со стрельбой устроили полицейские в Ростовской области
Сегодня, 08:11
Чиновники научили журналистов считать мертвых в Ростовской области
Сегодня, 08:07