Действительно, сотрудники во многих «табачках» придерживаются таких оптимистичных взглядов, так как даже те марки, которые приходили в малых количествах или не поставлялись вовсе в начале января 2023 года, сейчас как ни в чем ни бывало стоят плотными рядами на полках.