Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
«Я даже „стрелять“ свои сигареты никому не хочу — всем говорю, что последняя», — отшутился один из покупателей в табачной лавке.
Однако многие не знают, что западные компании лишь передают свои активы партнеру в России. И, скорее всего, рынок не поменяется так радикально, как предполагают напуганные любители никотина.
К тому же в ближайшее время точки продажи табачной продукции точно не опустеют.
«Кроме редких перебоев поставок некоторых марок сигарет никаких проблем и нет, — комментирует ситуацию продавец в одном из табачных магазинов, расположенных в центре города, — Люди зря блоками закупают все подряд. Бренды могут продаваться под другими названиями».
Действительно, сотрудники во многих «табачках» придерживаются таких оптимистичных взглядов, так как даже те марки, которые приходили в малых количествах или не поставлялись вовсе в начале января 2023 года, сейчас как ни в чем ни бывало стоят плотными рядами на полках.