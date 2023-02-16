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Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

Курение «убивает»: как ростовчане реагируют на уход табачных компаний из России

16 февраля 2023, 06:51
Фото: Danielclauzier/CC BY SA/wiki

Курящие ростовчане озаботились уходом западных табачных компаний из России

Заядлые курильщики всерьез озабочены уходом из России западных производителей сигарет. Многие думают, что стики и сигареты известных брендов могут пропасть из продажи до конца 2023 года. И обыватели, покрепче хватаясь за последние пачки в карманах, высказывают свое недовольство.

«Я даже „стрелять“ свои сигареты никому не хочу — всем говорю, что последняя», — отшутился один из покупателей в табачной лавке.

Однако многие не знают, что западные компании лишь передают свои активы партнеру в России. И, скорее всего, рынок не поменяется так радикально, как предполагают напуганные любители никотина.

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К тому же в ближайшее время точки продажи табачной продукции точно не опустеют.

«Кроме редких перебоев поставок некоторых марок сигарет никаких проблем и нет, — комментирует ситуацию продавец в одном из табачных магазинов, расположенных в центре города, — Люди зря блоками закупают все подряд. Бренды могут продаваться под другими названиями».

Действительно, сотрудники во многих «табачках» придерживаются таких оптимистичных взглядов, так как даже те марки, которые приходили в малых количествах или не поставлялись вовсе в начале января 2023 года, сейчас как ни в чем ни бывало стоят плотными рядами на полках.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
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