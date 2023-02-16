Для неработающей из-за состояния здоровья женщины это оказались огромные деньги. Она обратилась в соцзащиту Гуково с просьбой оказать ей материальную помощь. Написала заявление в МФЦ, сдала все необходимые документы. Получение адресной помощи жительнице Гуково одобрили. Только сумма поддержки составила не требуемые почти 60 тысяч, а 1,3 тысячи рублей и 30 копеек.