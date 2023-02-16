Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Напомним, что жительница Гуково Юлия Дилис проходит сейчас по квоте обследование на получение группы инвалидности. После детской травмы, у нее проблемы с гортанью. Говорить она может только шепотом.
«Врач в Ростове назначил дорогостоящее лечение на год. Стоимость лекарств в общей сумме составила более 59 тысяч рублей», — рассказывает Юлия Дилис.
Для неработающей из-за состояния здоровья женщины это оказались огромные деньги. Она обратилась в соцзащиту Гуково с просьбой оказать ей материальную помощь. Написала заявление в МФЦ, сдала все необходимые документы. Получение адресной помощи жительнице Гуково одобрили. Только сумма поддержки составила не требуемые почти 60 тысяч, а 1,3 тысячи рублей и 30 копеек.
«Я не знаю, где брать деньги на лечение. Понимаю, что не одна такая, которой нужны средства. Но выделить так мало? Надо мной решили посмеяться?» — сокрушается собеседница.
Подозревая, что специалист отдела адресной помощи в УСЗН Гуково мог попросту ошибиться и не дописать нолик, для уточнения Юлия пыталась дозвониться в организацию.
«Я звонила очень много раз, но моего специалиста постоянно не было на месте. То вышел, то занят, то ушел, то перезвоните», — говорит она.
Пообщаться с требуемым специалистом не удалось и корреспонденту RostovGazeta.
«Перезвоните через 15 минут», — сообщили в отделе УСЗН Гуково.
Правда, в дальнейшей беседе выяснилось, что требуемого «начальника отдела сегодня будет». На вопрос корреспондента: «Почему?», последовал ответ: «Я не знаю».
В приемной УСЗН в итоге все-таки сообщили, что начальник отдела находится в командировке и будет на рабочем месте только завтра. Информация уточняется.
Жительница Гуково по-прежнему, с декабря 2022 года проходит обследование по квоте для получения группы инвалидности. Сегодня она в очередной раз поехала к ростовским врачам — за заключением.
«Судя по результатам обследования, со здоровьем у меня плохо. Но некоторые врачи мне открыто заявляют, что „раз рожала — значит, здоровье есть“, „раз учусь — значит, силы есть“. А как это мне дается, никто не вникает», — резюмирует Юлия.