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Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

Лишившейся голоса пациентке из Ростовской области выплатили 1 тысячу рублей

16 февраля 2023, 09:17
Фото: Юлия Дилис
Жительница Ростовской области пожаловалась на размер полученной адресной помощи
В редакцию RostovGazeta обратилась жительница Гуково Юлия Дилис. Она рассказала о назначенном дорогостоящем лечении на сумму почти 60 тысяч рублей, и об оказанной ей на это адресной помощи — чуть больше тысячи рублей.

Напомним, что жительница Гуково Юлия Дилис проходит сейчас по квоте обследование на получение группы инвалидности. После детской травмы, у нее проблемы с гортанью. Говорить она может только шепотом.

«Врач в Ростове назначил дорогостоящее лечение на год. Стоимость лекарств в общей сумме составила более 59 тысяч рублей», — рассказывает Юлия Дилис.

Для неработающей из-за состояния здоровья женщины это оказались огромные деньги. Она обратилась в соцзащиту Гуково с просьбой оказать ей материальную помощь. Написала заявление в МФЦ, сдала все необходимые документы. Получение адресной помощи жительнице Гуково одобрили. Только сумма поддержки составила не требуемые почти 60 тысяч, а 1,3 тысячи рублей и 30 копеек.

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«Я не знаю, где брать деньги на лечение. Понимаю, что не одна такая, которой нужны средства. Но выделить так мало? Надо мной решили посмеяться?» — сокрушается собеседница.

Подозревая, что специалист отдела адресной помощи в УСЗН Гуково мог попросту ошибиться и не дописать нолик, для уточнения Юлия пыталась дозвониться в организацию.

УСЗН в Гуково
Фото: old-gukovo.donland.ru

«Я звонила очень много раз, но моего специалиста постоянно не было на месте. То вышел, то занят, то ушел, то перезвоните», — говорит она.

Пообщаться с требуемым специалистом не удалось и корреспонденту RostovGazeta.

«Перезвоните через 15 минут», — сообщили в отделе УСЗН Гуково.

Правда, в дальнейшей беседе выяснилось, что требуемого «начальника отдела сегодня будет». На вопрос корреспондента: «Почему?», последовал ответ: «Я не знаю».

В приемной УСЗН в итоге все-таки сообщили, что начальник отдела находится в командировке и будет на рабочем месте только завтра. Информация уточняется.

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Жительница Гуково по-прежнему, с декабря 2022 года проходит обследование по квоте для получения группы инвалидности. Сегодня она в очередной раз поехала к ростовским врачам — за заключением.

«Судя по результатам обследования, со здоровьем у меня плохо. Но некоторые врачи мне открыто заявляют, что „раз рожала — значит, здоровье есть“, „раз учусь — значит, силы есть“. А как это мне дается, никто не вникает», — резюмирует Юлия.

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