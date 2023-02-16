Магистерские программы на стыке лингвистики и IT запустит ДГТУ

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Программы откроют на кафедре «Интегративная и цифровая лингвистика», обучение начнется с 1 сентября 2023 года. Предусмотрены следующие направления — «Цифровое востоковедение», «EdTech: педагогические экосистемы преподавания языков» и «Цифровые технологии в романо-германских исследованиях».
Заведующая кафедрой «Интегративная и цифровая лингвистика», доцент, кандидат филологических наук Марина Семенова рассказала, что на рынке труда в данный момент востребованы специалисты интегрированных профессий. Речь идет о тех, кто владеет узкопрофессиональными компетенциями и портфелем цифровых технологий.
«Что касается зарплат, то от 80 тысяч до 100 тысяч рублей в стране получают лингвист-методист или дизайнер образовательного пространства. До 120 тысяч рублей зарабатывают компьютерные лингвисты и технические переводчики», — подчеркнула Марина Семенова.
Она добавила, что на предприятиях по обработке и анализу больших данных платят более 120 тысяч рублей. По каждой программе вуз хочет набрать 15 магистрантов-очников, 15 обучающихся на очно-заочную форму и 25 заочников. Для очной формы курс обучения продлится два года, для остальных - 2,5 года.
Программа «EdTech: педагогические экосистемы преподавания языков» реализуется в рамках направления 44.04.01 Педагогическое образование. Есть как бюджетная форма обучения, так и коммерческая.
Учащиеся узнают о цифровых технологиях в сфере методики преподавания иностранных языков и русского языка как иностранного. Также на курсе дадут основы программирования и аналитики данных на языке Python.
В результате выпускники смогут стать преподавателями иностранного или русского языка как иностранного в различных учреждениях. В том числе в школах, колледжах и вузах.
Кроме того, откроется возможность для работы в сфере корпоративного обучения.
По словам научного руководителя программы, профессора кафедры «Интегративная и цифровая лингвистика», доктора педагогических наук Татьяны Михеевой, выпускники смогут разрабатывать педагогические экосистемы для построения индивидуальной траектории обучения, геймифицировать процесс обучения языку. Также они получат навыки создания педагогических симуляторов и тренажеров.
Что касается профилей «Цифровое востоковедение» и «Цифровые технологии в романо-германских исследованиях», то их создали на базе направления 45.04.02 Лингвистика.
В рамках программы «Цифровое востоковедение» магистрантов научат китайскому языку и цифровым технологиям в сфере синологии и культуры Востока. На курсе дадут основы программирования и технологии интеллектуального анализа текста на языке Python.
Внимание также уделят психологической антропологии Востока, литературе и истории Китая. Вместе с этим учащиеся смогут выбрать курсы для изучения - по древнекитайскому языку, китайской фразеологии, кросс-культурной прагмалингвистике, корпоративной коммуникации и ведению переговоров на китайском языке.
Марина Семенова рассказала, что благодаря научно-исследовательской работе и практике обучающиеся станут универсальными экспертами-востоковедами. Из-за изменений во внешней политике страны такие специалисты сейчас очень востребованы.
Обучение в сфере прикладной лингвистики и автоматизации перевода с английского, немецкого, французского, испанского языков предлагает программа «Цифровые технологии в романо-германских исследованиях». Одновременно с этим магистрантам дадут основы программирования и технологии интеллектуального анализа текста на Python.
Учащиеся освоят профессиональный перевод, в том числе синхронный, также они научатся работать с IT-инструментария для управления проектами.
Научный руководитель программы, профессор кафедры «Интегративная и цифровая лингвистика», доктор филологических наук Галина Матвеева объяснила, что те, кто пройдут программу, смогут работать в сфере интеллектуального анализа данных и разработки цифровых лингвистических ресурсов. Кроме того, они смогут подобрать для себя отрасли речевого моделирования, автоматизации перевода с учетом лучших мировых практик.
Кафедра «Интегративная и цифровая лингвистика», на базе которых запустят программы, является одной из самых молодых в вузе. Она появилась с сентября минувшего года.
Кафедра стала выпускающей для будущих специалистов высшей квалификации, которых готовят по программам магистратуры, аспирантуры и докторантуры. В рамках обучения проводятся уникальные исследования. Для этого задействуют «Центр речевого моделирования и обработки текстов на естественных языках» и научный кружок «Интеллектуальные системы транслингвального кодирования». По итогам 2022 года он попал в топ-4 кружков вуза. Здесь занимаются созданием транскрипционной системы для китайских иероглифов на основе кириллического алфавита. Вместе с этим реализуют проекты по разработке приложений для изучения иностранных языков.