Магистерские программы на стыке лингвистики и IT запустит ДГТУ

Она добавила, что на предприятиях по обработке и анализу больших данных платят более 120 тысяч рублей. По каждой программе вуз хочет набрать 15 магистрантов-очников, 15 обучающихся на очно-заочную форму и 25 заочников. Для очной формы курс обучения продлится два года, для остальных - 2,5 года.