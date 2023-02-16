Мобильные гаджеты OnePlus, Oppo и Realme больше не функционируют в РФ

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
С такой же проблемой столкнулись жители Бразилии, Индии и Италии.
“Проблемные” бренды являются частью холдинга ВВК. Неполадок при работе с другими устройствами производства холдинга, в частности, Vivo, не возникает. Самое большое число жалоб собрала флагманская модель OnePlus 11, поступившая в продажу в феврале текущего года. На устройства Xiaomi жалоб также не поступало, но этот бренд не является частью ВВК, пишет infox.ru.
Ряд марок холдинга ВВК официально не представлен в РФ — в частности, к ним относится OnePlus. Устройства, для экономии заказанные напрямую из КНР, работают в России некорректно. В сервисном центре Oppo пользователей отправляют решать проблему по месту покупки гаджета.
Сейчас россиянам предлагается отложить покупку смартфонов вышеупомянутых брендов во избежание технических проблем. Еще один вариант – обращение к официальной рознице в РФ, если бренд официально представлен в России.