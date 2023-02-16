Мобильные гаджеты OnePlus, Oppo и Realme больше не функционируют в РФ

“Проблемные” бренды являются частью холдинга ВВК. Неполадок при работе с другими устройствами производства холдинга, в частности, Vivo, не возникает. Самое большое число жалоб собрала флагманская модель OnePlus 11, поступившая в продажу в феврале текущего года. На устройства Xiaomi жалоб также не поступало, но этот бренд не является частью ВВК, пишет infox.ru.