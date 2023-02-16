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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

На складах в России более миллиона ноутбуков

Сегодня, 14:26
Во время ажиотажного спроса в 2022-ом российские дистрибьюторы скупили слишком много электроники - на складах скопилось более миллиона нераспроданных ноутбуков.

Об этом пишет INFOX.ru со ссылкой на «Коммерсантъ». Среди них устройства отечественных и китайских брендов — Xiaomi, Haier, F+, Prestigio, а также MSI (Тайвань) и НР (США).

Профицит ноутбуков сами продавцы объясняют тем, что во время ажиотажного спроса весной 2022 года дистрибьюторы начали массово закупать электронику, опасаясь дефицита. В итоге дефицита так и не случилось, так как уже во второй половине года удалось наладить параллельный импорт и на отечественный рынок, пусть неофициально, вернулись даже самые топовые бренды ушедшие из России.

Смартфонов также скопилось слишком много.

Эксперты считают, что если курс доллара не подскочит, то уже к апрелю можно ожидать снижения цен на эти устройства на 10-15%.

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