На складах в России более миллиона ноутбуков

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Об этом пишет INFOX.ru со ссылкой на «Коммерсантъ». Среди них устройства отечественных и китайских брендов — Xiaomi, Haier, F+, Prestigio, а также MSI (Тайвань) и НР (США).
Профицит ноутбуков сами продавцы объясняют тем, что во время ажиотажного спроса весной 2022 года дистрибьюторы начали массово закупать электронику, опасаясь дефицита. В итоге дефицита так и не случилось, так как уже во второй половине года удалось наладить параллельный импорт и на отечественный рынок, пусть неофициально, вернулись даже самые топовые бренды ушедшие из России.
Смартфонов также скопилось слишком много.
Эксперты считают, что если курс доллара не подскочит, то уже к апрелю можно ожидать снижения цен на эти устройства на 10-15%.