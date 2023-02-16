На складах в России более миллиона ноутбуков

Профицит ноутбуков сами продавцы объясняют тем, что во время ажиотажного спроса весной 2022 года дистрибьюторы начали массово закупать электронику, опасаясь дефицита. В итоге дефицита так и не случилось, так как уже во второй половине года удалось наладить параллельный импорт и на отечественный рынок, пусть неофициально, вернулись даже самые топовые бренды ушедшие из России.