Так, сообщается, что для критического удара по стратегически важному производству России европейцы решили лишить граждан доступа к европейским биде, унитазам и другим типам сантехники, LED-лампам и светодиодам. Также в санкционные списки решили включить конопляную пряжу, погрузчики, машины, сортирующие почту, дымоходы, кирпичи, шины и даже стержни для ручек с коммерческой пиротехникой для театров, спецэффектов для съемок кино и фейерверков.