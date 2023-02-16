Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
Издание сообщило, что в среду, 15 февраля, в Брюсселе вынесли на обсуждение новый 146-страничный список экспортируемых товаров, которые запланировано включить в новый пакет антироссийских санкций, публикация которых приурочена к годовщине СВО на Украине.
Так, сообщается, что для критического удара по стратегически важному производству России европейцы решили лишить граждан доступа к европейским биде, унитазам и другим типам сантехники, LED-лампам и светодиодам. Также в санкционные списки решили включить конопляную пряжу, погрузчики, машины, сортирующие почту, дымоходы, кирпичи, шины и даже стержни для ручек с коммерческой пиротехникой для театров, спецэффектов для съемок кино и фейерверков.
Вместе с этим издание сообщает, что в Россию прекратят поставки водометов для разгона толпы во время массовых беспорядков, электрозарядных оружий и других «символических предметов», а в планы западных лидеров входит отключение от Swift еще четырех российских банков.