rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:41

Published Сегодня, 16:41

Modified Сегодня, 16:43

Updated Сегодня, 16:43

Новые санкции могут оставить ростовчан без европейских унитазов, шин и фейерверков

16 февраля 2023, 16:41
Фото: pxhere.com
Очередной пакет европейских санкций способен лишить жителей Ростовской области европейской сантехники, фейерверков, шин и даже стержней ручек, об этом сообщил портал Euobserver.

Издание сообщило, что в среду, 15 февраля, в Брюсселе вынесли на обсуждение новый 146-страничный список экспортируемых товаров, которые запланировано включить в новый пакет антироссийских санкций, публикация которых приурочена к годовщине СВО на Украине.

В Ростовской области хотят импортозамещать ноутбуки, унитазы и вставные зубы
Узнать подробнее

Так, сообщается, что для критического удара по стратегически важному производству России европейцы решили лишить граждан доступа к европейским биде, унитазам и другим типам сантехники, LED-лампам и светодиодам. Также в санкционные списки решили включить конопляную пряжу, погрузчики, машины, сортирующие почту, дымоходы, кирпичи, шины и даже стержни для ручек с коммерческой пиротехникой для театров, спецэффектов для съемок кино и фейерверков.

Вместе с этим издание сообщает, что в Россию прекратят поставки водометов для разгона толпы во время массовых беспорядков, электрозарядных оружий и других «символических предметов», а в планы западных лидеров входит отключение от Swift еще четырех российских банков.

Читайте также:
В Ростове задержали серийного мошенника, «кидавшего» новоселов на ванны и унитазыВласти Ростовской области заявили о росте уровня безработицы вдвое из-за санкцийБолее 80 компаний из Ростовской области оказались под санкциями
#Надежда Пустяк#Происшествие#Санкции#Спецоперация#Туалет#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
В Ростовской области выманивают деньги на ВСУ и не пускают на ночлег бойцов СВО
Сегодня, 14:29
В суде прокомментировали скандал с надгробной плитой в Ростове-на-Дону
Сегодня, 15:03
Въезд грузовиков планируют ограничить в Ростове
Сегодня, 15:00
Гнилые отмазки: дончане назвали неубедительной причину отказа в ночлеге бойцам СВО
Сегодня, 14:25
Эксперт рассказал, чем закончится скандал с отравлением правильным питанием в Ростове
Сегодня, 15:09
В домах Каменска-Шахтинского из-под кранов вновь полился «кофе с запахом болота»
Сегодня, 13:33