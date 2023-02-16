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Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Обильный снегопад и мороз до -7 градусов придут в Ростов в четверг, 16 февраля

16 февраля 2023, 06:33
Фото: rostov-gorod.ru
Обильный снегопад и мороз до -7 градусов придут в Ростов в четверг, 16 февраля
Снег и мороз ожидаются в Ростове в середине недели, сообщили синоптики.
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Погода

Четверг, 16 февраля, принесет в Ростов небольшое похолодание. Морозы днем укрепятся до -5 градусов, а ночью — до -7. С утра и ближе к вечеру будет идти обильный снегопад. Скорость ветра составит восемь метров в секунду.

В пятницу станет еще холодней. Столбики термометров опустятся днем до -1, а ночью — до -9 градусов. В этот день также ожидается снег и снег с дождем.

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К выходным погодная ситуация изменится. Воздух потеплеет до +4 — -4 градусов. Однако дожди и снегопады не прекратятся.

Ранее жители в Ростовской области с лопатами вышли на расчистку дорог от снега.

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