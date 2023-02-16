Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Четверг, 16 февраля, принесет в Ростов небольшое похолодание. Морозы днем укрепятся до -5 градусов, а ночью — до -7. С утра и ближе к вечеру будет идти обильный снегопад. Скорость ветра составит восемь метров в секунду.
В пятницу станет еще холодней. Столбики термометров опустятся днем до -1, а ночью — до -9 градусов. В этот день также ожидается снег и снег с дождем.
К выходным погодная ситуация изменится. Воздух потеплеет до +4 — -4 градусов. Однако дожди и снегопады не прекратятся.
Ранее жители в Ростовской области с лопатами вышли на расчистку дорог от снега.