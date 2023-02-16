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Погоню со стрельбой устроили полицейские в Ростовской области

16 февраля 2023, 08:11
Фото: 61.мвд.рф
В Ростовской области только стрельба смогла остановить пьяного лихача во время погони
В Сальске полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем иномарки, рассказали в ГИБДД России по Ростовской области.
Сюжет
Дтп

Инспекторы ДПС в Сальске во время несения служб обратили внимание на иномарку, хаотично меняющую траекторию движения. Водитель авто никак не отреагировал на требование полицейских остановиться, продолжая грубо нарушать ПДД и создавая угрозу для жизни других людей.

Тогда инспекторы устроили погоню. Пытаясь оторваться от нее, водитель иномарки не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение на въезде в село Песчанокопское. Проигнорировав повреждения корпуса машины, он продолжил движение и попытки скрыться.

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Инспекторы решились сделать предупредительный выстрел в воздух. Испугавшись, нарушитель все-таки остановил машину.

Позже выяснилось, что им оказался 45-летний местный житель. Он прибывал в состоянии алкогольного опьянения. Было установлено, что ранее по этой же причине его лишили водительских прав.

Возбуждено уголовное и административное дела. По последнему, нарушителю назначили пять суток ареста и сто часов исправительных работ.

Ранее юристы рассказали, как новый закон поможет очистить ростовские дороги от лихачей.

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