Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Инспекторы ДПС в Сальске во время несения служб обратили внимание на иномарку, хаотично меняющую траекторию движения. Водитель авто никак не отреагировал на требование полицейских остановиться, продолжая грубо нарушать ПДД и создавая угрозу для жизни других людей.
Тогда инспекторы устроили погоню. Пытаясь оторваться от нее, водитель иномарки не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение на въезде в село Песчанокопское. Проигнорировав повреждения корпуса машины, он продолжил движение и попытки скрыться.
Инспекторы решились сделать предупредительный выстрел в воздух. Испугавшись, нарушитель все-таки остановил машину.
Позже выяснилось, что им оказался 45-летний местный житель. Он прибывал в состоянии алкогольного опьянения. Было установлено, что ранее по этой же причине его лишили водительских прав.
Возбуждено уголовное и административное дела. По последнему, нарушителю назначили пять суток ареста и сто часов исправительных работ.
Ранее юристы рассказали, как новый закон поможет очистить ростовские дороги от лихачей.