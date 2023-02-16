Тогда инспекторы устроили погоню. Пытаясь оторваться от нее, водитель иномарки не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение на въезде в село Песчанокопское. Проигнорировав повреждения корпуса машины, он продолжил движение и попытки скрыться.