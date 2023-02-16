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Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Пьяный водитель сбил двух подростков в Ростовской области на переходе

16 февраля 2023, 10:02
Фото: УГИБДД по Ростовской области
В Ростовской области пьяный водитель сбил двух школьников
Двое 12-летних мальчиков пострадали в ДТП с участием пьяного водителя в Азове, сообщили в ГИБДД России по Ростовской области.
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Дтп

В среду, 15 февраля, дорожная авария произошла в Азове на улице Кондаурова, 55. Пьяный 32-летний водитель ВАЗ 21 043 сбил двух 12-летних мальчиков, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Сообщается, что дети направлялись после уроков в магазин на противоположной стороне.

После ДТП школьников с травмами госпитализировали. Сейчас их жизни ничего не угрожает, дети отпущены медиками домой.

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Полицейские продолжают расследование инцидента.

Ранее в Ростовской области хлебовозка насмерть сбила пенсионерку.

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#Дтп#Дети#Виктория Прутковская#Происшествие#Преступность#Происшествия#Ростовская область#Азов#Шахты
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