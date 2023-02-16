В среду, 15 февраля, дорожная авария произошла в Азове на улице Кондаурова, 55. Пьяный 32-летний водитель ВАЗ 21 043 сбил двух 12-летних мальчиков, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Сообщается, что дети направлялись после уроков в магазин на противоположной стороне.