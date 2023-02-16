Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
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Updated Сегодня, 10:04
В среду, 15 февраля, дорожная авария произошла в Азове на улице Кондаурова, 55. Пьяный 32-летний водитель ВАЗ 21 043 сбил двух 12-летних мальчиков, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Сообщается, что дети направлялись после уроков в магазин на противоположной стороне.
После ДТП школьников с травмами госпитализировали. Сейчас их жизни ничего не угрожает, дети отпущены медиками домой.
Полицейские продолжают расследование инцидента.
Ранее в Ростовской области хлебовозка насмерть сбила пенсионерку.