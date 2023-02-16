Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Период подачи заявок на ЕГЭ в Ростовской области стартовал 6 декабря 2022 года и завершился 1 февраля 2023 года. Подсчет заявок еще ведется, но власти региона надеются, что в этом году количество участников ЕГЭ будет не меньше, чем в прошлом году, а то и больше. Напомним, в 2022 году в Ростовской области ЕГЭ сдавали почти 16,5 тысячи выпускников. Отметим, что в этом году ЕГЭ или ГВЭ-11 (государственный выпускной экзамен) сдают даже те, кто не собирается поступать в вуз (в 2021 году были введены временные изменения — из-за пандемии эта категория выпускников и еще ряд других не сдавали ЕГЭ). Им необходимо сдать два обязательных предмета — математику и русский язык, чтобы получить аттестат об общем образовании.
Как всегда, государственная итоговая аттестация (ГИА) поделена на три этапа: основной, досрочный, а также дополнительный. В зависимости от своей ситуации выпускники указывают этап сдачи в своем заявлении.
Основной этап — это традиционное время сдачи экзаменов для всех выпускников текущего учебного года 2022/2023. Расписание было утверждено еще в конце прошлого года. Оно является единым для всех российских школ. Преимущественно ГВЭ основного периода пройдут в июне. Но старт испытаниям будет дан в конце мая.
ВАЖНО!
Выпускники текущего года при сдаче математики могут выбрать базовый либо профильный уровни. Выпускники прошлых лет сдают только профильный уровень предмета.
|Дата:
|Предмет:
|26 мая (пятница)
|география, литература, химия
|29 мая (понедельник)
|русский язык
|1 июня (четверг)
|математика базового и профильного уровня
|5 июня (понедельник)
|история, физика
|8 июня (четверг)
|обществознание
|13 июня (вторник)
|иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), биология
|16 июня (пятница)
|иностранные языки (раздел «Говорение»)
|17 июня (суббота)
|иностранные языки (раздел «Говорение»)
|19 июня (понедельник)
|информатика
|20 июня (вторник)
|информатика
Данный период предназначен для выпускников текущего года, которые по ряду причин не сдали тот или иной предмет в основную волну госэкзаменов. Наиболее распространенная причина — болезнь или недомогание (предоставляется справка из медучреждения). Также «резервниками» становятся ребята, которые получили низкий (непроходной) балл, либо были удалены с экзамена за нарушение (работа в данном случае аннулируется). Ну и еще в резерв приходят сдавать те, у кого совпали даты сдачи ЕГЭ по выбору.
ВАЖНО!
Начало ЕГЭ ровно в 10 утра по местному времени. На выполнение заданий отводится определенный временной регламент, зависящий от предмета. В целом от 3 часов до 3 часов 55 минут.
|Дата:
|Предмет:
|22 июня (четверг)
|русский язык
|23 июня (пятница)
|география, литература, иностранные языки (раздел «Говорение»)
|26 июня (понедельник)
|математика базового уровня, математика профильного уровня
|27 июня (вторник)
|
биология, информатика и ИКТ,иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»)
|28 июня (среда)
|обществознание, химия
|29 июня (четверг)
|история, физика
|1 июля (суббота)
|по всем учебным предметам
Этот период предваряет основную волну сдачи ЕГЭ и предназначен для тех школьников, которые не смогут ждать лета, чтобы сдать экзамены вместе со всеми. Конечно, для отсутствия в основной период должна быть уважительная причина, а не просто желание поехать в летний лагерь.
В числе досрочников часто встречаются юные спортсмены, у которых на июнь уже запланированы соревнования, участники школьных олимпиад, поступающие в вузы с ранними датами вступительных экзаменов и т. д. Конечно, досрочно можно сдать и тем, кто уезжает на плановое лечение.
|Дата:
|Предмет:
|20 марта (понедельник)
|география, литература
|23 марта (четверг)
|русский язык
|27 марта (понедельник)
|математика базового и профильного уровня
|30 марта (четверг)
|физика, биология, иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»)
|3 апреля (понедельник)
|иностранные языки (раздел «Говорение»)
|6 апреля (четверг)
|обществознание, информатика и ИКТ
|10 апреля (понедельник)
|история, химия
У выпускников, не успевших на досрочный период, есть еще четыре дня, чтобы буквально галопом, как говорится, сдать необходимые предметы.
|Дата:
|Предмет:
|12 апреля (среда)
|география, химия, история, информатика и ИКТ, иностранные языки (раздел «Говорение»)
|14 апреля (пятница)
|литература, физика, обществознание, биология, иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»)
|17 апреля (понедельник)
|русский язык
|19 апреля (среда)
|ЕГЭ по математике профильного уровня
Те ростовские юноши и девушки, кто не сдал некоторые предметы в рамках ЕГЭ за 2021/2022 год, могут пересдать в досрочный период этого года или в резервные дни основной экзаменационной волны.
Да, и в начале учебного года еще слышны отголоски ЕГЭ… Так, 6 и 12 сентября выпускники этого года имеют право пересдать русский и математику (базовый уровень), если потерпели неудачу и не набрали нужно количеств баллов в основном периоде.