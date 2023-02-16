Период подачи заявок на ЕГЭ в Ростовской области стартовал 6 декабря 2022 года и завершился 1 февраля 2023 года. Подсчет заявок еще ведется, но власти региона надеются, что в этом году количество участников ЕГЭ будет не меньше, чем в прошлом году, а то и больше. Напомним, в 2022 году в Ростовской области ЕГЭ сдавали почти 16,5 тысячи выпускников. Отметим, что в этом году ЕГЭ или ГВЭ-11 (государственный выпускной экзамен) сдают даже те, кто не собирается поступать в вуз (в 2021 году были введены временные изменения — из-за пандемии эта категория выпускников и еще ряд других не сдавали ЕГЭ). Им необходимо сдать два обязательных предмета — математику и русский язык, чтобы получить аттестат об общем образовании.