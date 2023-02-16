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Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Расписание ЕГЭ в 2023 году в Ростове-на-Дону

16 февраля 2023, 08:28
Фото: 1MI
Расписание ЕГЭ в 2023 году в Ростове-на-Дону
В Ростовской области завершился прием заявлений на сдачу ЕГЭ-2023. Теперь школьники активно изучают демоверсии ЕГЭ и готовятся к предстоящей государственной аттестации. В какие сроки пройдут этапы ЕГЭ, читайте в нашем материале.

Период подачи заявок на ЕГЭ в Ростовской области стартовал 6 декабря 2022 года и завершился 1 февраля 2023 года. Подсчет заявок еще ведется, но власти региона надеются, что в этом году количество участников ЕГЭ будет не меньше, чем в прошлом году, а то и больше. Напомним, в 2022 году в Ростовской области ЕГЭ сдавали почти 16,5 тысячи выпускников. Отметим, что в этом году ЕГЭ или ГВЭ-11 (государственный выпускной экзамен) сдают даже те, кто не собирается поступать в вуз (в 2021 году были введены временные изменения — из-за пандемии эта категория выпускников и еще ряд других не сдавали ЕГЭ). Им необходимо сдать два обязательных предмета — математику и русский язык, чтобы получить аттестат об общем образовании.

Как всегда, государственная итоговая аттестация (ГИА) поделена на три этапа: основной, досрочный, а также дополнительный. В зависимости от своей ситуации выпускники указывают этап сдачи в своем заявлении.

Расписание ЕГЭ в 2023 году в Ростове-на-Дону
Фото: 1MI

Основное расписание ЕГЭ в 2023 году

Основной этап — это традиционное время сдачи экзаменов для всех выпускников текущего учебного года 2022/2023. Расписание было утверждено еще в конце прошлого года. Оно является единым для всех российских школ. Преимущественно ГВЭ основного периода пройдут в июне. Но старт испытаниям будет дан в конце мая.

ВАЖНО!

Выпускники текущего года при сдаче математики могут выбрать базовый либо профильный уровни. Выпускники прошлых лет сдают только профильный уровень предмета.

Дата: Предмет:
26 мая (пятница) география, литература, химия
29 мая (понедельник) русский язык
1 июня (четверг) математика базового и профильного уровня
5 июня (понедельник) история, физика
8 июня (четверг) обществознание
13 июня (вторник) иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), биология
16 июня (пятница) иностранные языки (раздел «Говорение»)
17 июня (суббота) иностранные языки (раздел «Говорение»)
19 июня (понедельник) информатика
20 июня (вторник) информатика
Основное расписание ЕГЭ в 2023 году
Фото: 1MI

Резервные дни ЕГЭ в Ростове-на-Дону

Данный период предназначен для выпускников текущего года, которые по ряду причин не сдали тот или иной предмет в основную волну госэкзаменов. Наиболее распространенная причина — болезнь или недомогание (предоставляется справка из медучреждения). Также «резервниками» становятся ребята, которые получили низкий (непроходной) балл, либо были удалены с экзамена за нарушение (работа в данном случае аннулируется). Ну и еще в резерв приходят сдавать те, у кого совпали даты сдачи ЕГЭ по выбору.

ВАЖНО!

Начало ЕГЭ ровно в 10 утра по местному времени. На выполнение заданий отводится определенный временной регламент, зависящий от предмета. В целом от 3 часов до 3 часов 55 минут.

Дата: Предмет:
22 июня (четверг) русский язык
23 июня (пятница) география, литература, иностранные языки (раздел «Говорение»)
26 июня (понедельник) математика базового уровня, математика профильного уровня
27 июня (вторник)

биология, информатика и ИКТ,

иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»)
28 июня (среда) обществознание, химия
29 июня (четверг) история, физика
1 июля (суббота) по всем учебным предметам
Резервные дни ЕГЭ в Ростове-на-Дону
Фото: 1MI

Расписание досрочного ЕГЭ в 2023 году

Этот период предваряет основную волну сдачи ЕГЭ и предназначен для тех школьников, которые не смогут ждать лета, чтобы сдать экзамены вместе со всеми. Конечно, для отсутствия в основной период должна быть уважительная причина, а не просто желание поехать в летний лагерь.

В числе досрочников часто встречаются юные спортсмены, у которых на июнь уже запланированы соревнования, участники школьных олимпиад, поступающие в вузы с ранними датами вступительных экзаменов и т. д. Конечно, досрочно можно сдать и тем, кто уезжает на плановое лечение.

Дата: Предмет:
20 марта (понедельник) география, литература
23 марта (четверг) русский язык
27 марта (понедельник) математика базового и профильного уровня
30 марта (четверг) физика, биология, иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»)
3 апреля (понедельник) иностранные языки (раздел «Говорение»)
6 апреля (четверг) обществознание, информатика и ИКТ
10 апреля (понедельник) история, химия
Расписание досрочного ЕГЭ в 2023 году
Фото: 1MI

Резервные дни досрочного ЕГЭ в Ростове-на-Дону

У выпускников, не успевших на досрочный период, есть еще четыре дня, чтобы буквально галопом, как говорится, сдать необходимые предметы.

Дата: Предмет:
12 апреля (среда) география, химия, история, информатика и ИКТ, иностранные языки (раздел «Говорение»)
14 апреля (пятница) литература, физика, обществознание, биология, иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»)
17 апреля (понедельник) русский язык
19 апреля (среда) ЕГЭ по математике профильного уровня
Резервные дни досрочного ЕГЭ в Ростове-на-Дону
Фото: 1MI

Расписание ЕГЭ-2023 для выпускников прошлых лет в Ростове-на-Дону

Те ростовские юноши и девушки, кто не сдал некоторые предметы в рамках ЕГЭ за 2021/2022 год, могут пересдать в досрочный период этого года или в резервные дни основной экзаменационной волны.

Дополнительный период ЕГЭ в Ростове-на-Дону

Да, и в начале учебного года еще слышны отголоски ЕГЭ… Так, 6 и 12 сентября выпускники этого года имеют право пересдать русский и математику (базовый уровень), если потерпели неудачу и не набрали нужно количеств баллов в основном периоде.

Расписание ЕГЭ-2023 для выпускников прошлых лет в Ростове-на-Дону
Фото: obrnadzor.gov.ru
#Ростов-на-Дону#ЕГЭ
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