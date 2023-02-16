Posted Сегодня, 15:00
Published Сегодня, 15:00
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Updated Сегодня, 15:02
Ранее появилась информация, что в Ростове-на-Дону средняя зарплата составляет 48,5 тысячи рублей. Это стало известно по итогам 2022 года.
Согласно статистике, за год заработные платы увеличились на 10,6%. Но это средний на всех показатель, поэтому кто-то получает больше, а кто-то меньше.
Около 8% опрошенных ростовчан рассказали, что у них примерно и выходит 48,5 тысячи рублей. Еще 9% получают больше этой суммы, остальные - меньше.
Одна из участниц опроса рассказала, что в течение трех лет получает 25 тысяч рублей в месяц. Другая ростовчанка заявила, что у нее зарплата 12 тысяч при графике сутки через трое.
Некоторые местные жители объяснили, что зарплата зависит от того, кто как учился. Другие же уверены, что все зависит от компании, в которую попадешь.
Всего участниками опроса стали более 700 человек.