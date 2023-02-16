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Published Сегодня, 15:00

Modified Сегодня, 15:02

Updated Сегодня, 15:02

«Реальная зарплата 12 тыс»: ростовчане рассказали о своих доходах

16 февраля 2023, 15:00
Фото: Mostafameraji/CC0
«Реальная зарплата 12 тыс»: ростовчане рассказали о своих доходах

Более 80% ростовчан заявили, что получают меньше средней зарплаты

Около 83% опрошенных жителей Ростова-на-Дону получают менее 48,5 тысячи рублей, следует из проведенного RostovGazeta опроса.

Ранее появилась информация, что в Ростове-на-Дону средняя зарплата составляет 48,5 тысячи рублей. Это стало известно по итогам 2022 года.

Согласно статистике, за год заработные платы увеличились на 10,6%. Но это средний на всех показатель, поэтому кто-то получает больше, а кто-то меньше.

Около 8% опрошенных ростовчан рассказали, что у них примерно и выходит 48,5 тысячи рублей. Еще 9% получают больше этой суммы, остальные - меньше. 

Одна из участниц опроса рассказала, что в течение трех лет получает 25 тысяч рублей в месяц. Другая ростовчанка заявила, что у нее зарплата 12 тысяч при графике сутки через трое. 

Некоторые местные жители объяснили, что зарплата зависит от того, кто как учился.  Другие же уверены, что все зависит от компании, в которую попадешь.

Всего участниками опроса стали более 700 человек.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Экономика#Зарплата#Илья Протвинов
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