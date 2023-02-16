Робот-терапевт поможет в учебе детям с особенностями здоровья

Как пишет Infox со ссылкой на «Ямал1», новый помощник появился в одной из городских школ при содействии губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова. Робот по имени Дюша обучает детей базовым навыкам общения, тренирует их внимание и способность концентрироваться, помогает снижать уровень стресса. Робот появится и в других коррекционных школах России, если в ходе его работы с детьми на Ямале выяснится, что он эффективен и помогает ребятам развиваться.