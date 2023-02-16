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Published Сегодня, 09:14

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Updated Сегодня, 09:16

Родители пожаловались на поборы денег для ремонта школы в Ростовской области

16 февраля 2023, 09:14
Фото: Яндекс.Карты
Родители пожаловались на сбор денег для ремонта школы в Ростовской области
В редакцию RostovGazeta обратились родители учеников школы № 4 в Батайске. Люди пожаловались на то, что с них требуют деньги на ремонт школы.

Родители учащихся средней школы № 4 в Батайске возмущены тем, что с каждого класса на ремонт школы, дескать, потребовалось собрать по 8 тысяч рублей. При этом для сбора средств установлен конкретный срок — до первого апреля.

В школе № 4 Батайска разъяснили, что в плане хозяйственной деятельности деньги на текущий ремонт действительно не заложены. Поэтому ремонтные мероприятия, отчасти, осуществляются, в том числе, и на пожертвования родителей.

«Но информация о том, что с каждого класса требуется какая-то конкретная сумма, и тем более в какой-то срок, не имеет под собой никаких официальных заявлений», — отметила заместитель директора школы Ольга Чеботарева.

По ее словам, кто может и хочет помочь школе — тот помогает. Ведь многие родители учеников заинтересованы в том, чтобы в школе создавалась и развивалась комфортная среда.

«Мы никогда не отказываемся от помощи родителей. Все пожертвования у нас проходят через бухгалтерию. Все абсолютно прозрачно», — подчеркнула замдиректора.

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