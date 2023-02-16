Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Родители учащихся средней школы № 4 в Батайске возмущены тем, что с каждого класса на ремонт школы, дескать, потребовалось собрать по 8 тысяч рублей. При этом для сбора средств установлен конкретный срок — до первого апреля.
В школе № 4 Батайска разъяснили, что в плане хозяйственной деятельности деньги на текущий ремонт действительно не заложены. Поэтому ремонтные мероприятия, отчасти, осуществляются, в том числе, и на пожертвования родителей.
«Но информация о том, что с каждого класса требуется какая-то конкретная сумма, и тем более в какой-то срок, не имеет под собой никаких официальных заявлений», — отметила заместитель директора школы Ольга Чеботарева.
По ее словам, кто может и хочет помочь школе — тот помогает. Ведь многие родители учеников заинтересованы в том, чтобы в школе создавалась и развивалась комфортная среда.
«Мы никогда не отказываемся от помощи родителей. Все пожертвования у нас проходят через бухгалтерию. Все абсолютно прозрачно», — подчеркнула замдиректора.
Ранее RostovGazeta выясняла, как в школах Ростова обеспечивается безопасность детей.