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Ростовские ученые оценили запасы японского деликатесного моллюска в Азовском море

16 февраля 2023, 12:00
Фото: Holger Krisp/CC B SA
Ростовские ученые оценили объем запасов азиатского моллюска в Азовском море
Ростовские ученые уверены, что в Азовском море объемы запаса съедобного моллюска анадара достигли отметки в 20 миллионов тонн.

Ученые из базирующегося в Ростове Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» рассказали телеканалу «Дон-TP», что запасы моллюска анадара в Азовском море достигли объема в 20 миллионов тонн. Сами моллюски считаются деликатесом и были завезены из Азии, однако размер донских моллюсков оказались на порядок меньше тех, что растут на фермах Японии.

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Глава отдела гидробиологических исследований АзНИИРХ Дмитрий Афанасьев уточнил, что в настоящий момент максимальная концентрация моллюска составляет в Азовском море четыре килограмма на квадратный метр. При этом сам моллюск не просто подходит для употребления в пищу, но и очень полезен — в нем содержатся антиоксиданты, полезные вещества, а само морское животное выполняет функцию естественного фильтра воды.

Сейчас вылов моллюска официально разрешен, а лимит добычи на 2023 год составляет 1,5 тысячи тонн анадары.

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