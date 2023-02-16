Глава отдела гидробиологических исследований АзНИИРХ Дмитрий Афанасьев уточнил, что в настоящий момент максимальная концентрация моллюска составляет в Азовском море четыре килограмма на квадратный метр. При этом сам моллюск не просто подходит для употребления в пищу, но и очень полезен — в нем содержатся антиоксиданты, полезные вещества, а само морское животное выполняет функцию естественного фильтра воды.