Руководство США обсуждает меры против расширения израильских поселений в Палестине

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
В течение недели представители Соединённых Штатов и Израиля провели целый ряд переговоров. Источники называют их непростыми.
Как сообщает газета “Известия”, посол США в Израиле Том Найдс и координатор Совета нацбезопасности по Ближнему Востоку Бретт Макгерк выступили против текущей политики Иерусалима. Они отметили, что Белый дом разделяет эту позицию.
В свою очередь, министр по стратегическим делам Израиля Рон Дермер при общении с представителями Вашингтона заявил, что легализация израильских аванпостов на палестинских территориях является частью коалиционного соглашения.
Также он рассказал, что соратники премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по коалиции, представляющие крайне правое крыло политикума страны, настаивали на утверждении 14 000 единиц жилья и легализации 20 аванпостов.
Следует отметить, что официальный Вашингтон не стал давать развёрнутые комментарии по данному вопросу.
Напомним, 14 февраля Италия, Великобритания, Франция и Германия осудили строительство израильтянами новых домов в Палестине. Их поддержал руководитель американского госдепартамента Энтони Блинкен.
31 января Блинкен выступил против расширения поселений израильтян на территории Палестины и сноса домов палестинцев. Перед этим он встретился с главами обеих стран и призвал снизить напряжённость в отношениях, возникших после январских терактов.