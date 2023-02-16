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Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

Руководство США обсуждает меры против расширения израильских поселений в Палестине

Сегодня, 13:41
Появилась информация о разработке плана действий в ответ на расширение израильских поселений на территориях Западного берега реки Иордан

В течение недели представители Соединённых Штатов и Израиля провели целый ряд переговоров. Источники называют их непростыми.

Как сообщает газета “Известия”, посол США в Израиле Том Найдс и координатор Совета нацбезопасности по Ближнему Востоку Бретт Макгерк выступили против текущей политики Иерусалима. Они отметили, что Белый дом разделяет эту позицию.

В свою очередь, министр по стратегическим делам Израиля Рон Дермер при общении с представителями Вашингтона заявил, что легализация израильских аванпостов на палестинских территориях является частью коалиционного соглашения.

Также он рассказал, что соратники премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по коалиции, представляющие крайне правое крыло политикума страны, настаивали на утверждении 14 000 единиц жилья и легализации 20 аванпостов.

Следует отметить, что официальный Вашингтон не стал давать развёрнутые комментарии по данному вопросу.

Напомним, 14 февраля Италия, Великобритания, Франция и Германия осудили строительство израильтянами новых домов в Палестине. Их поддержал руководитель американского госдепартамента Энтони Блинкен.

31 января Блинкен выступил против расширения поселений израильтян на территории Палестины и сноса домов палестинцев. Перед этим он встретился с главами обеих стран и призвал снизить напряжённость в отношениях, возникших после январских терактов.

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