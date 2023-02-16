Семьи донских мобилизованных и добровольцев СВО получат дополнительную поддержку

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Это решение было принято на 51-ом заседании Законодательного собрания Ростовской области VI созыва, которое прошло 16 февраля.
Председатель донского парламента Александр Ищенко пояснил, что в конце 2022 года инвалиды и ветераны боевых действий, вдовы погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий получили право на компенсацию расходов за газификацию домовладений. Однако участники СВО и их семьи могли бы воспользоваться данной мерой поддержки только после получения статуса ветерана боевых действий. Донские депутаты предложили распространить право выплаты компенсации за газификацию жилья непосредственно на мобилизованных, военнослужащих по контракту и добровольцев, а также членов их семей. Речь идет о получении денежной компенсации за газификацию на одно домовладение. Сумма выплаты увеличена с 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
«Многие из тех, кто подал заявку на догазификацию, являются членами семей мобилизованных, добровольцев и военнослужащих по контракту, участвующих в СВО. Однако для некоторых из них сдерживающим фактором является высокая стоимость газового оборудования, поэтому донские депутаты предложили губернатору Ростовской области принять соответствующие поправки в областной закон «О предоставлении меры социальной поддержки по оплате расходов на газификацию домовладения (квартиры) отдельным категориям граждан». Глава региона Василий Голубев поддержал инициативу», - сказал спикер донского парламента.
По словам Александра Ищенко, новые поправки, касающиеся предоставления права на компенсацию расходов за газификацию жилья, позволят максимально охватить всех участников СВО, кто до сих пор нуждается в данном виде государственной поддержки.
Программа социальной газификации активно реализуется на Дону. В ближайшей перспективе планируется догазифицировать до 20 тыс. домовладений.
Александр Ищенко обратил внимание на то, что в декабре и январе в Ростовской области при поддержке депутатов донского парламента было принято еще три важных решения по социальным гарантиям для мобилизованных, благодаря чему несколько тысяч донских семей получили возможность дополнительной социальной помощи. Эти решения не потребовали изменений областных законов, но распоряжением губернатора и постановлением правительства Ростовской области предоставлены дополнительные социальные гарантии военнослужащим и членам их семей.
Так, благодаря изменениям, внесенным в региональное законодательство, дети могут получать бесплатные путевки в санаторий или оздоровительный лагерь, либо полной компенсации стоимости самостоятельно приобретенной путевки. Такая мера поддержки предоставляется семьям, чей среднедушевой доход не превышает полуторной величины прожиточного минимума.
Кроме того, при назначении областных пособий на детей не будут учитываться доходы и все единовременные выплаты мобилизованного. Это касается пособий на молочные продукты, пособий кормящим и беременным женщинам, ежемесячных выплат после рождения или усыновления третьего ребенка, регионального маткапитала и адресной социальной помощи.
Всего в Ростовской области сегодня действует более 20 мер поддержки участников СВО и членов их семей. Это предоставление льгот по транспортному и земельному налогу, оказание бесплатной юридической помощи, помощи в трудоустройстве и другие.