Семьи донских мобилизованных и добровольцев СВО получат дополнительную поддержку

Председатель донского парламента Александр Ищенко пояснил, что в конце 2022 года инвалиды и ветераны боевых действий, вдовы погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий получили право на компенсацию расходов за газификацию домовладений. Однако участники СВО и их семьи могли бы воспользоваться данной мерой поддержки только после получения статуса ветерана боевых действий. Донские депутаты предложили распространить право выплаты компенсации за газификацию жилья непосредственно на мобилизованных, военнослужащих по контракту и добровольцев, а также членов их семей. Речь идет о получении денежной компенсации за газификацию на одно домовладение. Сумма выплаты увеличена с 50 тысяч до 100 тысяч рублей.