Сити-менеджер сообщил о комфортных условиях для бизнеса в Ростове

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:51
по его словам, Ростовским муниципальным фондом поддержки предпринимательства разработаны новые микрофинансовые продукты по минимальным ставкам.
Сегодня новые перспективы альтернативной занятости открывает сектор индустрии творчества, в том числе для женщин, молодежи, людей с ограниченными возможностями. В связи с этим, новые программы льготного финансирования направлены на поддержку начинающих предпринимателей не только в сферах производства, но и креативных индустрий.
Теперь для предпринимателей, у которых с момента регистрации бизнеса еще не прошло 12 месяцев, процентная ставка по займам составит от 1% до 5% годовых, в зависимости от сроков и суммы займа.
Займы выдаются на любые предпринимательские цели, что особенно важно.
"Отмечу, в этом году на докапитализацию Фонда направлены дополнительные средства из местного бюджета. Теперь общая капитализация составляет 216,8 млн рублей. Действующие предприниматели из различных сфер могут получить займы на предпринимательские цели по ставкам от 5,5% до 10% годовых под залог имущества, поручительства третьих лиц или Гарантийного фонда РО", - добавил Алексей Логвиненко.
С более подробной информацией о новых условиях льготного кредитования можно ознакомиться на официальном сайте Администрации города