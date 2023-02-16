Сити-менеджер сообщил о комфортных условиях для бизнеса в Ростове

Сегодня новые перспективы альтернативной занятости открывает сектор индустрии творчества, в том числе для женщин, молодежи, людей с ограниченными возможностями. В связи с этим, новые программы льготного финансирования направлены на поддержку начинающих предпринимателей не только в сферах производства, но и креативных индустрий.