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Posted Сегодня, 18:02

Published Сегодня, 18:02

Modified Сегодня, 18:05

Updated Сегодня, 18:05

Снег и 18-градусные морозы ожидаются в Ростовской области 17 февраля

16 февраля 2023, 18:02
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростовской области жителей предупредили о снегопаде, тумане и гололедице 17 февраля, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.
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Погода

Согласно данным Ростовского гидрометцентра, в пятницу, 17 февраля, в регионе сохранится переменная облачность, которая будет сопровождаться умеренным снегопадом, мокрым снегом, а в южной части Ростовской области ожидаются обильные осадки.

В ночное и утреннее время в отдельных муниципалитетах на дорогах возникнет туман, изморозь и гололед, из-за которых водителям и пешеходам необходимо проявить бдительность и осторожность.

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В течение всего дня будет дуть ветер скоростью до 10 метров в секунду, а ночью температура воздуха будет колебаться от -6 до -11 градусов, на севере региона ожидаются 18-градусные морозы. Днем воздух на юге прогреется до 0 градусов, однако в большинстве районов температура не поднимется выше -4 градусов.

Ранее синоптики предсказали мощную метель и снегопады в конце рабочей недели с 17 по 19 февраля.

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