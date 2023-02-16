Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:05
Updated Сегодня, 18:05
Согласно данным Ростовского гидрометцентра, в пятницу, 17 февраля, в регионе сохранится переменная облачность, которая будет сопровождаться умеренным снегопадом, мокрым снегом, а в южной части Ростовской области ожидаются обильные осадки.
В ночное и утреннее время в отдельных муниципалитетах на дорогах возникнет туман, изморозь и гололед, из-за которых водителям и пешеходам необходимо проявить бдительность и осторожность.
В течение всего дня будет дуть ветер скоростью до 10 метров в секунду, а ночью температура воздуха будет колебаться от -6 до -11 градусов, на севере региона ожидаются 18-градусные морозы. Днем воздух на юге прогреется до 0 градусов, однако в большинстве районов температура не поднимется выше -4 градусов.
Ранее синоптики предсказали мощную метель и снегопады в конце рабочей недели с 17 по 19 февраля.