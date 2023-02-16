В течение всего дня будет дуть ветер скоростью до 10 метров в секунду, а ночью температура воздуха будет колебаться от -6 до -11 градусов, на севере региона ожидаются 18-градусные морозы. Днем воздух на юге прогреется до 0 градусов, однако в большинстве районов температура не поднимется выше -4 градусов.