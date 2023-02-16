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Posted Сегодня, 15:45

Published Сегодня, 15:45

Modified Сегодня, 15:46

Updated Сегодня, 15:46

Стали известны самые востребованные специальности в ОПК

Сегодня, 15:45
В корпорации «Ростех» назвали самые востребованные специальности работников оборонно-промышленного комплекса.

Как пишет Infox со ссылкой на РИА «Новости», особенно высока потребность отечественного ОПК в кадрах по 20 специальностям, среди которых токари, фрезеровщики, станочники, наладчики станков с ЧПУ, слесари-электромонтажники, слесари механосборочных работ. После начала СВО на Украине многие предприятия оборонного комплекса вынуждены работать в несколько смен или даже круглосуточно, поэтому на оборонных заводах сегодня как никогда нуждаются в рабочих руках.

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