Стали известны самые востребованные специальности в ОПК

Как пишет Infox со ссылкой на РИА «Новости», особенно высока потребность отечественного ОПК в кадрах по 20 специальностям, среди которых токари, фрезеровщики, станочники, наладчики станков с ЧПУ, слесари-электромонтажники, слесари механосборочных работ. После начала СВО на Украине многие предприятия оборонного комплекса вынуждены работать в несколько смен или даже круглосуточно, поэтому на оборонных заводах сегодня как никогда нуждаются в рабочих руках.