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Published Сегодня, 09:06

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Updated Сегодня, 09:08

Суд отказался отменять решение о сносе рынка «Атлант» в Ростовской области

16 февраля 2023, 09:06
Фото: яндекс.карты
Суд отказался отменять решение о сносе рынка «Атлант» в Ростовской области
В Ростовской области суд отказался отменить постановление властей о сносе павильонов на рынке «Атлант», говорится в документах Аксайского районного суда.

В решении говорится об отказе в удовлетворении требований. Предприниматели пытались отменить постановление местных властей о сносе павильонов.

«Владельцы точек подключатся к судебным процессам, так как у некоторых из них еще действуют договоры и не оспорена сделка по аренде», — рассказала изданию 161.ру одна из бизнесвумен. Она добавила, что один из истцов попробует стать главой администрации Аксайского района. Сейчас он собирает нужные документы.

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Напомним, что работа аксайских рынков прекратилась в апреле 2021 года, когда на них ворвались силовики. Тысячи людей остались без работы, так как рынки признали незаконными. 

Ранее стало известно, что новые рынки появятся в Аксайском районе в 2024 году. 

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#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня
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