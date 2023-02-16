Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
В решении говорится об отказе в удовлетворении требований. Предприниматели пытались отменить постановление местных властей о сносе павильонов.
«Владельцы точек подключатся к судебным процессам, так как у некоторых из них еще действуют договоры и не оспорена сделка по аренде», — рассказала изданию 161.ру одна из бизнесвумен. Она добавила, что один из истцов попробует стать главой администрации Аксайского района. Сейчас он собирает нужные документы.
Напомним, что работа аксайских рынков прекратилась в апреле 2021 года, когда на них ворвались силовики. Тысячи людей остались без работы, так как рынки признали незаконными.
Ранее стало известно, что новые рынки появятся в Аксайском районе в 2024 году.