«Владельцы точек подключатся к судебным процессам, так как у некоторых из них еще действуют договоры и не оспорена сделка по аренде», — рассказала изданию 161.ру одна из бизнесвумен. Она добавила, что один из истцов попробует стать главой администрации Аксайского района. Сейчас он собирает нужные документы.