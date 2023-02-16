Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
На 1 января 2023 года она составила 0,5%, хотя в начале 2022 года этот показатель составлял 0,8%. При этом власти подчеркнули, что ситуация может измениться.
«В зависимости от внешних факторов, которые влияют на рынок труда, колебания могут достигать от 0,5% до 1%», — рассказал глава управления службы занятости региона Сергей Григорян.
Он напомнил, что достичь результат легче, чем удержать. По его словам, невозможно бесконечно долго снижать уровень безработицы и нет такой цели.
«Необходимо адекватно реагировать на изменения в экономике и другие обстоятельства», — уточнил Григорян.
Ранее стало известно, что в Ростовскую область привлекут нужных специалистов из новых субъектов в РФ.