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Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Уровень безработицы в Ростовской области стал минимальным с начала 1992 года

16 февраля 2023, 11:17
Фото: Правительство Ростовской области
Уровень безработицы в Ростовской области стал минимальным с начала 1992 года
В Ростовской области уровень безработицы оказался самым низким за последние 30 лет, прозвучало на заседании в правительстве региона.

На 1 января 2023 года она составила 0,5%, хотя в начале 2022 года этот показатель составлял 0,8%. При этом власти подчеркнули, что ситуация может измениться.

«В зависимости от внешних факторов, которые влияют на рынок труда, колебания могут достигать от 0,5% до 1%», — рассказал глава управления службы занятости региона Сергей Григорян.

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Он напомнил, что достичь результат легче, чем удержать. По его словам, невозможно бесконечно долго снижать уровень безработицы и нет такой цели.

«Необходимо адекватно реагировать на изменения в экономике и другие обстоятельства», — уточнил Григорян.

Ранее стало известно, что в Ростовскую область привлекут нужных специалистов из новых субъектов в РФ.

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