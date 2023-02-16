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Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

В домах Каменска-Шахтинского из-под кранов вновь полился «кофе с запахом болота»

16 февраля 2023, 13:33
Фото: ТГ канал overhear_vkamenske
В домах Каменска-Шахтинского из-под кранов вновь полилось «кофе с запахом болота»
В Каменске-Шахтинском из-под кранов полилась коричневая вода с кофейным осадком, видео и комментарии горожан появились в соцсетях.

В среду, 15 февраля, житель дома на Астаховском переулке в Каменске-Шахтинском поделился видео, снятом из собственной ванной. Горожанин пытался наполнить ванную, однако из-под крана текла темно-коричневая вода с видимым осадком, напоминающим кофейную гущу.

«У кого с водой проблемы были, надолго ли это?», — спросил автор видео и получил немедленный отклик от других горожан, которые тоже стали делиться снимками загрязненной воды коричневого, зеленого и ржавого оттенков.

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«Кофемашина», «Так вот почему больше нет оригинальной колы[прим. редакции — имеется ввиду сладкий газированный напиток компании Coca-Cola, исчезнувший из продажи в прошлом году]на прилавках магазинов», «Было пару недель назад, обрадовался, думал в Каменске нефть нашли… Оказалось — питьевая вода», — поделились впечатлениями от качества услуг водоснабжения жители Каменска-Шахтинского.

Жители добавили, что и 16 февраля в части домов из-под кранов текла такая же вода, вдобавок к ужасному цвету люди ощущали «ароматы болота».

Что стало причиной такого явления пока неизвестно.

Ранее экологи Ростовской области объяснили, почему в регионе наступил кризис качества питьевой воды.

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