В Госдуме одобрили новый законопроект для российских вкладчиков

Кроме того, планируется производить взаиморасчет: банк должен клиенту вернуть вклад, а клиент — выплатить долг банку. Такие меры призваны упростить расчеты и жизнь гражданам, связанным с банковскими учреждениями, у которых отозвали лицензию. С 2019 по 2022 год в Российской федерации отозвали лицензии у 61 финансовой организации. В текущем году эксперты прогнозируют отзывы лицензий у еще 10 банков.