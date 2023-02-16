rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 февраля 15:17

Published 16 февраля 15:17

Modified Сегодня, 15:18

Updated Сегодня, 15:18

В Госдуме одобрили новый законопроект для российских вкладчиков

16 февраля 15:17
Скоро в силу вступит закон, согласно которому лицам, у которых в одном банке есть вклад и задолженность, будет проще вернуть свои средства.

Финансовый комитет Госдумы одобрил законопроект, который направлен на совершенствование системы обязательного страхования вкладов. По новому закону клиент, у которого в банке имеется одновременно вклад и кредит, в страховом случае (при потере банком лицензии) сможет получить свои средства до погашения кредита, сообщает INFOX.ru со ссылкой на газету «Коммерсант».

Сейчас возмещение вклада человек может получить только после погашения долга в учреждении.

Кроме того, планируется производить взаиморасчет: банк должен клиенту вернуть вклад, а клиент — выплатить долг банку. Такие меры призваны упростить расчеты и жизнь гражданам, связанным с банковскими учреждениями, у которых отозвали лицензию. С 2019 по 2022 год в Российской федерации отозвали лицензии у 61 финансовой организации. В текущем году эксперты прогнозируют отзывы лицензий у еще 10 банков.

В комитете по финрынку считают, что законопроект с высокой долей вероятности примут в I чтении. Но новые положения вступают в силу только через 270 дней после принятия закона, так что, в лучшем случае он заработает только в 2024 году.

Подпишитесь
На Дону перенесли Масленицу в Азов, пока ростовчане боятся украинских ракет как огня
Сегодня, 15:01
В Новочеркасске четыре человека сгорели заживо 20 февраля
Сегодня, 14:47
Лжеаптекари пытаются спасти мужскую потенцию жителей Ростовской области
Сегодня, 14:46
Ваенга отказалась выступать в Ростове-на-Дону, но обещала показать справку
Сегодня, 14:21
Ростовчанка пожаловалась на травлю после видео с издевательством над котом
Сегодня, 13:33
В Ростове на Пушкинской застроят пустырь рядом с доходным домом Мнацакановой
Сегодня, 13:30