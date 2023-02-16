rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:28

Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:29

Updated Сегодня, 16:29

В Омске зафиксировано подорожание квадратного метра жилья на 20 тысяч

Сегодня, 16:28
В течение года квартиры среднего, улучшенного и элитного уровня в Омске подорожали в среднем на 20 тысяч рублей за квадратный метр. Данные опубликовал Омскстат.

К концу 2021 года квадратный метр жилья в омских новостройках стоил 68 900 руб. В декабре прошлого года его стоимость достигла 89 400 руб. На рынке “вторички” отмечается повышение с 62 500 до 80 300 за кв.м; речь идет о средних значениях.

Стоимость жилья в новостройках можно уточнить на интернет-ресурсах по продаже недвижимости. Например, однокомнатная квартира в 42 кв. м в новом доме в Левобережной части города обойдется покупателю в четыре млн. руб., пишет infox.ru.

К продаже представлены квартиры, в которых уже можно жить — в них оклеены стены и уложен линолеум, установлены плиты и сантехническое оборудование.

Подпишитесь
В Ростовской области выманивают деньги на ВСУ и не пускают на ночлег бойцов СВО
Сегодня, 14:29
В суде прокомментировали скандал с надгробной плитой в Ростове-на-Дону
Сегодня, 15:03
Въезд грузовиков планируют ограничить в Ростове
Сегодня, 15:00
Гнилые отмазки: дончане назвали неубедительной причину отказа в ночлеге бойцам СВО
Сегодня, 14:25
Эксперт рассказал, чем закончится скандал с отравлением правильным питанием в Ростове
Сегодня, 15:09
В домах Каменска-Шахтинского из-под кранов вновь полился «кофе с запахом болота»
Сегодня, 13:33