В Омске зафиксировано подорожание квадратного метра жилья на 20 тысяч

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
К концу 2021 года квадратный метр жилья в омских новостройках стоил 68 900 руб. В декабре прошлого года его стоимость достигла 89 400 руб. На рынке “вторички” отмечается повышение с 62 500 до 80 300 за кв.м; речь идет о средних значениях.
Стоимость жилья в новостройках можно уточнить на интернет-ресурсах по продаже недвижимости. Например, однокомнатная квартира в 42 кв. м в новом доме в Левобережной части города обойдется покупателю в четыре млн. руб., пишет infox.ru.
К продаже представлены квартиры, в которых уже можно жить — в них оклеены стены и уложен линолеум, установлены плиты и сантехническое оборудование.