В Омске зафиксировано подорожание квадратного метра жилья на 20 тысяч

В течение года квартиры среднего, улучшенного и элитного уровня в Омске подорожали в среднем на 20 тысяч рублей за квадратный метр. Данные опубликовал Омскстат.