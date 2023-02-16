В итоге 38% респондентов заявили, что в школах требуется ввести отдельный предмет «История Донского края», а 36% сообщили, что историю следует изучать только в рамках курса «История России». При этом 7% респондентов выступили категорически против предмета, заметив, что дети и так перегружены в школах.