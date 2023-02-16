Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
В своем Telegram-канале председатель комитета рассказала, что в школах Ростовской области может появиться учебный курс, посвященный истории региона.
Мананкина уточнила, что в настоящий момент решение об объеме и модели подачи материала учащимся каждая школа решает отдельно, а потому историю Донского края чаще преподают в казачьих образовательных учреждениях.
Сейчас этот вопрос находится на стадии рассмотрения, а потому депутат решила провести опрос среди земляков и выяснить — нужно ли менять отношение к этому предмету.
В итоге 38% респондентов заявили, что в школах требуется ввести отдельный предмет «История Донского края», а 36% сообщили, что историю следует изучать только в рамках курса «История России». При этом 7% респондентов выступили категорически против предмета, заметив, что дети и так перегружены в школах.
Ранее стало известно, какие ценные находки обнаружили археологи в центре Ростова.