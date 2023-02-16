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Posted Сегодня, 17:39

Published Сегодня, 17:39

Modified Сегодня, 17:41

Updated Сегодня, 17:41

В программу школ Ростовской области могут включить историю Донского края

16 февраля 2023, 17:39
Фото: donland.ru
В Ростовской области вынесли на обсуждение вопрос о введении дополнительных занятий истории Донского края, об этом сообщила председатель комитета Заксобрания региона по образованию Светлана Мананкина.

В своем Telegram-канале председатель комитета рассказала, что в школах Ростовской области может появиться учебный курс, посвященный истории региона.

Мананкина уточнила, что в настоящий момент решение об объеме и модели подачи материала учащимся каждая школа решает отдельно, а потому историю Донского края чаще преподают в казачьих образовательных учреждениях.

Сейчас этот вопрос находится на стадии рассмотрения, а потому депутат решила провести опрос среди земляков и выяснить — нужно ли менять отношение к этому предмету.

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В итоге 38% респондентов заявили, что в школах требуется ввести отдельный предмет «История Донского края», а 36% сообщили, что историю следует изучать только в рамках курса «История России». При этом 7% респондентов выступили категорически против предмета, заметив, что дети и так перегружены в школах.

Ранее стало известно, какие ценные находки обнаружили археологи в центре Ростова.

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