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В Ростове на Северном водохранилище спасли мужчину с собакой днем 15 февраля

16 февраля 2023, 07:20
Фото: vk.com/mchs_61
В Ростове на Северном водохранилище спасли мужчину с собакой днем 15 февраля
В Ростове-на-Дону спасатели помогли мужчине, который не мог выбраться с Северного водохранилища, сообщает в соцсетях управление по делам ГО и ЧС.

Днем 15 февраля ростовчанин хотел помощь зоозащитникам и достать находившуюся на льду собаку. Он сел в лодку и оказался в акватории водохранилища.

Однако вернуться на берег горожанин не смог, так как тонкий лед проваливался. Тогда очевидцы обратились к спасателям.

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«Прибывшие специалисты увидели мужчину в лодке, а в 20 метрах от него собаку. На сушу его доставили с помощью лестницы и веревки», — сказано в сообщении.

Животное и ростовчанин не пострадали, медицинская помощь им не потребовалась. Спасатели призвали жителей региона не рисковать и не выходить на лед.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Происшествие
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