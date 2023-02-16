Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Днем 15 февраля ростовчанин хотел помощь зоозащитникам и достать находившуюся на льду собаку. Он сел в лодку и оказался в акватории водохранилища.
Однако вернуться на берег горожанин не смог, так как тонкий лед проваливался. Тогда очевидцы обратились к спасателям.
«Прибывшие специалисты увидели мужчину в лодке, а в 20 метрах от него собаку. На сушу его доставили с помощью лестницы и веревки», — сказано в сообщении.
Животное и ростовчанин не пострадали, медицинская помощь им не потребовалась. Спасатели призвали жителей региона не рисковать и не выходить на лед.
Ранее жители Левенцовки в Ростове пожаловались на огромные стаи агрессивных бродячих собак.