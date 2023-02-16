Недавно городские власти опубликовали документы, раскрывающие местоположения и вместимость убежищ Ростова-на-Дону. Всего таких списка два: один из них включает данные о подвалах и заглублениях, а второй — подземных переходах, которые можно использовать в качестве укрытия во время ЧС.