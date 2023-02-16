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В Ростове опубликовали список и вместимость 1821 городского бомбоубежища

16 февраля 2023, 15:44
Фото: unsplash.com
В Ростове представили список городских укрытий, которые можно использовать в качестве бомбоубежищ, информация появилась на портале городской администрации.

Недавно городские власти опубликовали документы, раскрывающие местоположения и вместимость убежищ Ростова-на-Дону. Всего таких списка два: один из них включает данные о подвалах и заглублениях, а второй — подземных переходах, которые можно использовать в качестве укрытия во время ЧС.

Так, согласно документу, в Ворошиловском районе есть 688 заглублений, рассчитанных на размещение 1,29 миллиона человек, а в Железнодорожном районе — 47 укрытий, в которых могут находиться 57 тысяч человек. В Советском районе список включает 210 подвалов, где могут разместиться более 581,2 тысячи ростовчан.

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В Кировском районе находятся 174 убежища, позволяющие разместить почти 153,5 тысячи жителей, а в Ленинском районе — 148 заглублений, рассчитанных на 119,8 тысячи ростовчан. В Октябрьском районе есть 102 убежища на 150,9 тысячи человек.

На востоке города территории Первомайского района подготовили 249 убежищ, общей вместимостью 220,5 тысячи жителей. В Пролетарском районе для размещения населения готовы 185 заглублений, общей вместимостью около 183,9 тысячи человек.

Общий фонд укрытий, за исключением переходов на территории Ростова, включает 1803 подвала, способные разместить около 2,76 миллиона жителей.

В дополнительном списке также указаны адреса 20 подземных переходов, где способны укрыться 10,7 тысячи ростовчан.

Ранее в Ростове обнаружили таблички, указывающие путь к бомбоубежищам.

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