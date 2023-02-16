Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Прокуратура Целинского района утвердила обвинительное заключение по делу сотрудницы школы — главного бухгалтера, которая обвиняется в растрате.
Следователи представили версию, согласно которой в течение почти четырех лет с июня 2018 года женщина, работая в общеобразовательной организации, переводила бюджетные средства на погашение своих кредитов. Ущерб составил более 214 тысяч рублей.
Теперь материалы дела направили в суд на рассмотрение.
Ранее бизнесмена Рашида Таймасова заочно арестовали и обвинили в международный розыск из-за подозрения в крупной растрате.