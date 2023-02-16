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Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

В Ростовской области главбух погашала свои долги за счет бюджета школы

16 февраля 2023, 12:24
Фото: Marta Pucciarelli /cc by sa
В Ростовской области главбух погашала свои долги за счет бюджета школы
В Целинском районе Ростовской области главный бухгалтер местной школы выплачивала свои кредиты с помощью бюджетных денег, об этом сообщили в пресс-службе донской прокуратуры.

Прокуратура Целинского района утвердила обвинительное заключение по делу сотрудницы школы — главного бухгалтера, которая обвиняется в растрате.

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Следователи представили версию, согласно которой в течение почти четырех лет с июня 2018 года женщина, работая в общеобразовательной организации, переводила бюджетные средства на погашение своих кредитов. Ущерб составил более 214 тысяч рублей.

Теперь материалы дела направили в суд на рассмотрение.

Ранее бизнесмена Рашида Таймасова заочно арестовали и обвинили в международный розыск из-за подозрения в крупной растрате.

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